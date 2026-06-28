СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа

Над 1300 души са починали вследствие на горещата вълна, която е обхванала Европа от 21 юни, съобщи днес Световната здравна организация, цитирана от Франс прес.

“Над 1300 допълнителни смъртни случаи са регистрирани от 21 юни във връзка с високите температури в Европа”, заяви генералният директор на организацията Тедрос Гебрейесус в социалната мрежа Екс.

“Към момента 150 млн. души живеят в условия на изключителни горещини, стотици са починали, училища са затворени, електрическите мрежи са изключително натоварени”, добави той.

Чехия отбеляза втори температурен рекорд

Днес в Чехия беше отбелязан втори температурен рекорд за два поредни дни, след като в Доксани, северно от Прага, бяха регистрирани рекордните 41,1 градуса, съобщи чешкият метеорологичен институт.

“Това е първият път, когато официално регистрираме температури над 41 градуса в нашата мрежа от метеостанции. Температурите все още се покачват, така че това не е вай-високата (температура), се добавя в съобщението на института.

Германия отчете най-горещата си нощ с температури от 29,4 градуса, в Лайпциг спряха трамваите, след като жегата разтопи релси

Германия отчете най-топлата си нощ. Температурите достигнаха 29,4 градуса, съобщи Германската метеослужба, цитирана от ДПА.

По първоначални данни рекордът е регистриран в Кубшуц, Източна Саксония.

Германия подобри няколко температурни рекорда през последните дни на фона на горещините, обхванали голяма част от Европа.

Метеослужбата каза, че екстремните метеорологични явления като продължителните горещи вълни в Германия са зачестили заради климатичните промени. Според данните средният брой на дните с температури над 30 градуса се е повишил.

В Лайпциг няма да се движат трамваи до утре сутрин заради високите температури.

Транспортните власти в града първо спряха трамваите снощи и щяха да пуснат движението им тази сутрин в 03:30 ч., но отложиха това за утре заради повреди по инфраструктурата заради жегата, включително по релсите и стрелките.

Високите температури в източния град "доведоха до стопяване" и слепване на уплътнителя за фуги между асфалта и бетона в стрелките и релсите в много части на мрежата. Трамваите не могат да се движат безопасно в момента, съобщиха от Лайпцигската транспортна служба. Засега трамваите не могат да се движат безопасно, посочи тя.

Всички трамвайни линии в саксонския град са засегнати от спирането. Автобусите се очаква да се движат по разписание, доколкото е възможно.

Потвърждават се опасенията на властите за голям брой смъртни случаи, свързани с жегите във Франция

Броят на свързаните с жегите смъртни случаи във Франция вече се измерва със стотици, а вероятно и с хиляди, съобщават властите, цитирани от Франс прес.

Тази сутрин започнаха да се появяват първите официални данни за последиците от горещата вълна, която отминава във Франция, но чието въздействие върху организма на хората ще продължи още няколко дни.

От сряда насам са регистрирани "около 1 000 смъртни случая повече от обичайното“, съобщи днес националната агенция за обществено здраве в първия си отчет по въпроса.

Това е първоначален отчет, все още много непълен, но той дава представа за тежките последствия от горещата вълна, която приключва в страната след около десет дни с екстремни температури – епизод, който вече се счита за по-интензивен от климатична гледна точка от този през 2003 г., най-екстремният, регистриран дотогава.

Тогава горещата вълна отне живота на 15 000 души, предимно възрастни хора. Макар че е твърде рано да се правят преки сравнения между двата случая от здравна гледна точка, вече е очевидно, че настоящата гореща вълна е причинила голям брой смъртни случаи.

Френската министърка на здравеопазването Стефани Рист вече предупреди вчера, че се наблюдава "брой смъртни случаи, по-висок от нормалното" и "по-висока смъртност в сравнение със същия период миналата година", като обаче се въздържа от конкретни оценки.

Службата за обществено здраве на Франция уточни данните тази сутрин.

"На 24 юни са регистрирани над 1 200 смъртни случая – от всички причини – а на 25 и 26 юни – над 1 400 смъртни случая дневно“, съобщиха оттам.

"За сравнение, през април и май се отчитаха около 900 до 1 000 смъртни случая дневно", добави службата.