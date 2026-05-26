Необичайни жеги в Европа, има вече жертви

Образувал се е „топлинен купол“ с горещ въздух от Мароко

26.05.2026 | 07:10 ч.
Необичайни майски жеги обхванаха Европа: 34,8° бяха измерени вчера в Лондон, до 40°C се очакват днес в Испания. 

В 8 департамента в Западна Франция е обявен жълт код. Очаква се горещото време да продължи и през следващите дни, а в южните райони на страната живачният стълб да се вдигне до 35-36 градуса.

От френската метеорологична служба обясниха жегите с т.нар. „топлинен купол“ — горещ въздух от Мароко, задържан над Европа. Според експерти подобни екстремни явления ще стават все по-чести заради климатичните промени.

31 френски департамента са под предупреждение за високи температури, а във Франция за първи път от 2004 г. е активирана системата за горещини още през май, съобщи "Гардиън". 

Горещата вълна във Франция продължава. Тя засяга най-силно западната част на страната и района на Париж, съобщава “Франс прес”, цитирана от БТА.

Необичайните екстремни жеги вече взеха и жертви. В Лион 28-годишна жена е починала по време на спортно събитие. В Париж 53-годишен мъж е получил фатален сърдечен удар, докато е тичал в условията на високите температури.

Властите призовават гражданите да ограничат физическата активност в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителното излагане на слънце.
 

