Новата украинска балистична ракета е почти готова: тревога за военните анализатори ВИДЕО

Украйна е на прага на изпитателно изстрелване на първата си вътрешно произведена балистична ракета с голям обсег, способна да удари Москва, заяви основателят на компанията, която я строи, в рядко интервю пред камера, заснето в едно от производствените съоръжения на фирмата, според украинския YouTube канал Pressing.

Денис Щилерман, главен конструктор и съосновател на Fire Point, заяви, че балистичната ракета FP-9 е завършила всички основни етапи на разработка, с изключение на твърдогоривния си двигател, който е бил подложен на наземни тестове по време на снимките, и че първият тестов полет до цел в Москва може да последва скоро след успешно валидиране на двигателя, пише Defence.

"Имаме всичко за FP-9, който може да достигне Москва, с изключение на двигателя", каза Щилерман пред Pressing. "Ще тестваме двигателя този месец и очакваме скоро да започнем тестови полети. Веднага щом тестовият полет покаже, че всичко работи правилно, следващият полет трябва да бъде извършен към Москва."

Fire Point, базиран в Киев стартъп в областта на отбраната, основан през 2022 г. от група инженери, архитекти и гейм дизайнери без предишен опит във военната индустрия, се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните компании във военновременния отбранителен сектор на Украйна. Според Генералния щаб на Украйна, тя произвежда повече от половината от украинските дронове с голям обсег на атака и вече е въвела на въоръжение FP-5 Flamingo, крилата ракета с наземно изстрелване с тегло 6000 кг (13 228 фунта) с бойна глава от 1150 кг (2535 фунта) и обхват до 3000 км (1864 мили). FP-9 представлява съвсем различна категория оръжия: балистична ракета с малък обсег, проектирана да достига цели на 855 км за по-малко от три минути полетно време, доставяйки бойна глава от 800 кг със скорости над 2200 метра в секунда (Мах 7), с вероятна кръгова грешка от 20 м. Ракетата е с дължина 9,5 м и диаметър 1,1 м, което я прави по-голяма от руската балистична ракета „Искандер-М“, която е дълга 7,2 м и има диаметър 0,95 м.

Значението на тази цифра за обсег е очевидно: Москва се намира на приблизително 800 км от североизточната граница на Украйна, което я поставя в обявения оперативен диапазон на FP-9. Щилерман каза пред Pressing, че Санкт Петербург, където е роден президентът Владимир Путин, също попада в обсега на ракетата. Той описа Русия като моноцентрична страна, където военно-индустриалната инфраструктура, командните възли и политическата власт са концентрирани в малка географска област, което прави балистичните ракети с голям обсег категорично различен стратегически инструмент от крилатите ракети или дроновете. Балистична ракета, движеща се със скорост от 7 Маха, компресира времето за предупреждение, достъпно за руските системи за противовъздушна отбрана, по начин, по който крилата ракета, летяща с дозвукова или ниска свръхзвукова скорост, не го прави, а скоростта на прехващане при тази скорост поставя големи изисквания дори към усъвършенствани системи като С-400 и по-новите С-500, нито една от които не е демонстрирала надеждна производителност при прехващане срещу съвременни балистични ракети в реални бойни условия.

Щилерман се спря директно на икономиката на балистичните ракети в интервюто за Pressing, а разсъжденията му оспорват общоприетото предположение, че балистичните ракети по своята същност са по-рентабилни от крилатите ракети за удари с голям обсег. Той каза, че балистична ракета с далечина 300 км и бойна глава от 200 кг би струвала приблизително 600 000 долара на изстрел, докато същата бойна глава от 200 кг може да бъде доставена на 380 км от модифициран дрон FP-2 за около 40 000 долара, което прави балистичните ракети с малък обсег икономически нерационални, освен ако скоростта не е критичното оперативно изискване. Обхватът от 855 км на FP-9, каза той, е мястото, където аритметиката се променя: никоя крилата ракета в настоящия арсенал на Украйна не може да покрие това разстояние, като същевременно оцелее през многослойната противовъздушна отбрана около Москва, което прави балистичната траектория единственият жизнеспособен механизъм за доставка на цели в този диапазон на обсег.

Програмата FP-9 е част от по-широка пътна карта за балистични ракети, която Fire Point изгражда паралелно.

FP-7, балистична ракета с по-малък обсег, базирана на корпуса на съветската ракета-прехващач 48Н6, използвана в системите за противовъздушна отбрана С-400, завърши първия си контролиран изпитателен полет през февруари 2026 г., като Щилерман публикува потвърждение за изстрелването в социалните медии.

Предизвикателството при производството, което Щилерман описа публично, е инсталацията за твърдогоривно гориво. Изграждането на твърдогоривния двигател за балистична ракета изисква специализирано съоръжение за смесване и леене, способно да обработва големи обеми гориво с едно заливане, индустриален капацитет, който Украйна не притежаваше, преди Fire Point да започне да строи такъв от нулата. Щилерман каза пред Pressing, че съоръжението вече е завършено след повече от година строителство и експерименти, по време на които компанията е трябвало да разработи свои собствени формулировки на гориво, цикли на втвърдяване и методи за проверка на качеството без достъп до съществуваща съветска или руска техническа документация. Той каза, че Украйна е загубила повече от година, защото обещаната техническа библиотека със съветски чертежи за ракетно инженерство, която би дала на украинските инженери достъп до десетилетия решени проблеми, никога не е била съставена, въпреки ангажиментите на двама последователни министри на отбраната.

Амбициите на Fire Point се простират отвъд FP-9 в изцяло отделна програма, която Щилерман нарича "Проект Фрея" – украинска противобалистична ракетна система, проектирана като по-евтина алтернатива на Patriot. На 3 юни 2026 г. Fire Point публикува кадри на FP-7x, описана като маневрираща ракета-прехващач, която провежда контролиран полетен тест. Щилерман каза пред Pressing, че системата Freya използва прехващача FP-7 като средство за унищожаване, интегрира се със съществуващи западни радари, включително Saab Giraffe, Thales Ground Master 400 и Hensoldt TRML-4D, и е изградена около отворена софтуерна архитектура, специално проектирана да предотврати дистанционното изключване, което направи катарските батерии Patriot неработещи, когато Съединените щати спряха достъпа по време на израелска операция, насочена срещу ръководството на Хамас. Той характеризира цялата архитектура на Freya като умишлен отговор на стратегическата уязвимост на зависимостта от оръжия, които чуждестранни правителства могат да изключат едностранно.

Интервюто на Pressing разкри и нови подробности за оценката и споровете за собственост на Fire Point. Щилерман каза, че текущата капитализация на компанията надхвърля 5 милиарда долара, позовавайки се на непоискано предложение от инвестиционна банка за провеждане на частно пласиране на стойност 5,8 милиарда долара, което компанията отхвърли. Той отхвърли всяка продажба на цялата компания като правно невъзможна съгласно украинските разпоредби за контрол на износа на оръжия и описа продължаваща, координирана кампания за налагане на национализация на компанията, която той определи като атака срещу частната отбранителна индустриална база. Съоснователят на компанията заяви, че собственото му име е било разкрито публично без съгласието на журналисти, разкритие, което той свърза с факта, че две от децата му са живели с бившата му съпруга в Русия по това време, създавайки пряка уязвимост за личната сигурност.

Малък украински стартъп, основан от хора, които никога не са създавали оръжие, сега управлява производствени линии, произвеждащи крилати ракети, дронове и скоро балистични ракети, всички без достъп до техническото наследство, което руските ракетни инженери са натрупвали седемдесет години. Тестът на двигателя, описан от Щилерман в интервюто за Pressing, е последната голяма техническа врата преди FP-9 да полети. Ако премине тази врата, следващата дестинация, каза той, е Москва.