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Жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърлиха 1700 души

Повече от 5000 са ранени, а над 15 000 души останаха без дом

29.06.2026 | 23:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Броят на жертвите след двете земетресения във Венецуела от миналата седмица нарасна до над 1700 души, съобщи високопоставеният депутат Хорхе Родригес по държавната телевизия, цитиран от Reuters.

По думите му повече от 5000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без дом.

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Национални и международни спасителни екипи са работили през цялата нощ, докато близките на изчезналите продължават да се надяват, че под руините ще бъдат открити още оцелели, пише БТА

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