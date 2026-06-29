Жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърлиха 1700 души

Броят на жертвите след двете земетресения във Венецуела от миналата седмица нарасна до над 1700 души, съобщи високопоставеният депутат Хорхе Родригес по държавната телевизия, цитиран от Reuters.

По думите му повече от 5000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без дом.

Национални и международни спасителни екипи са работили през цялата нощ, докато близките на изчезналите продължават да се надяват, че под руините ще бъдат открити още оцелели, пише БТА