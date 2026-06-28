След земетресението във Венецуела: 33 души са спасени живи, хиляди все още са в неизвестност

Тридесет и трима души са били спасени до момента през този уикенд след опустошителните две земетресения във Венецуела, съобщи днес временният президент на страната Делси Родригес, цитирана от Ройтерс.

Тя уточни, че сред спасените има няколко деца, а десетки хиляди хора все още са в неизвестност, докато времето за намиране на оцелели изтича.

Спасители извадиха днес 11-годишно момче от развалините Карабаледа повече от три денонощия след разрушителното двойно земетресение.

Броят на жертвите на двата последователни труса вчера достигна 1400 души, а чуждестранни спасителни екипи се включиха в издирвателните операции в най-тежко засегнатия щат Ла Гуайра.

Семейства и доброволци прекараха дни в издирване и изваждане на оцелели и тела на загинали изпод руините преди пристигането на над 1600 чуждестранни спасители. Те често се оплакваха от недостиг на тежка техника и ограничено присъствие на официалните власти, докато стотици вторични трусове задълбочаваха щетите и държаха местните жители в постоянно напрежение.

Правителството, оглавявано от Родригес, която пое поста, след като предшественикът ѝ беше отстранен по време на операция на САЩ през януари, благодари на доброволците, оказващи помощ в Ла Гуайра. Впоследствие обаче властите значително ограничиха достъпа по главния път към района, като заявиха, че интензивният трафик затруднява придвижването на аварийните превозни средства и че само акредитирани лица могат да използват пътното платно.

Въпреки че правителството съобщи, че стотици хора са в неизвестност или остават затрупани под развалините, близо 50 000 души бяха посочени като изчезнали в уебсайт, популяризиран от политическата опозиция, към днешна дата. Броят им е намалял спрямо вчера, когато в списъка фигурираха около 55 000 души.

Геоложката служба на САЩ посочи, че е възможно над 10 000 души да са загинали при двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, което би ги наредило сред най-смъртоносните земетресения в Латинска Америка през последното столетие.

Времето за откриване на още живи хора под руините бързо изтича.

„Съществува период от около три дни - 72 часа, след който вероятността за намиране на живи хора рязко намалява“, каза пред Ройтерс Себастиан Огстер, ръководител на швейцарския спасителен екип.

Екипът от 80 души е локализирал множество живи хора под развалините благодарение на сигналите на осем обучени кучета, но не е успял да ги достигне и извади навреме, добави той.

Снощи изтекоха 72 часа от двете земетресения.

Швейцарските спасители, заедно с останалите международни екипи, ще преценят кога да бъде прекратена операцията по издирване на оцелели, каза още Огстер. Той добави, че дори след края на спасителната фаза те ще останат на място, за да оказват съдействие в други дейности по преодоляване на последиците от бедствието.