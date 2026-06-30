Тръмп за срещата между САЩ и Иран в Катар: Може би е важна

Срещата в Катар между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви снощи пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.

По-рано вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.

(БТА)