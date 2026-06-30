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Тръмп за срещата между САЩ и Иран в Катар: Може би е важна

Ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили, заяви американският президент

30.06.2026 | 08:21 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Срещата в Катар между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви снощи пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”. 

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По-рано вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.
(БТА)

 

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Тагове:

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