Тръмп: Иран поиска среща, тя ще се проведе в Доха

Американският президент Доналд Тръмп използва социалната мрежа Truth social, за да потвърди, че среща с иранската страна ще има, съобщава АР.

По думите му Иран е поискал среща с американците, въпреки противоречивата информация от страна на страната от Близкия изток, че преговори не са насрочени. Причината, по думите на Иран, са атаките през уикенда, които са затруднили преговорите за прекратяване на войната.

Американският президент се опита да запази все по-крехкото временно споразумение, тъй като военните действия се засилиха през последните дни в Ормузкия проток, през който е била превозвана една пета от световния петрол преди началото на войната.

"Иран поиска среща. Тя ще се състои утре в Доха", се казва в краткото изявление на американския президент.

Тръмп заяви, че срещата с Иран ще се проведе във вторник в Доха, Катар. Но Казем Гарибабади, старши преговарящ за Иран, отрече да са били насрочени каквито и да било разговори.

Крехко примирие

САЩ и Иран се споразумяха за сделка по-рано този месец, която предвижда Техеран да намали запасите си от обогатен уран и да се откаже от подкрепените от САЩ санкции срещу страната, като същевременно отвори Ормузкия проток и даде на всяка страна 60 дни да изработи по-широки споразумения.

След подписването на меморандума цените на петрова паднаха рязко.

По-рано в понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Катар ще освободи 6 милиарда долара замразени ирански активи. Споменаването на средствата от Масуд Пезешкиан изглежда имаше за цел да убеди иранската общественост във временното споразумение, особено след като контролът му върху пролива е бил поставен на изпитание.