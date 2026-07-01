НАТО отправи необичаен призив: Търси идеи за удари по руски летища

Върховният главнокомандващ на НАТО по трансформация отправи публична заявка, с която призовава за предложения за метод, чрез който Украйна може да нанася удари по летища дълбоко във вътрешността на Русия. Украйна и НАТО обявиха нова инициатива, насочена към търсене на помощ от частния сектор за постоянен оперативен и тактически проблем.

Украйна периодично извършва широко разгласени атаки с дронове срещу руски летища. Но въоръжените сили на Украйна досега се оказаха неспособни да създадат устойчива заплаха за тези летища на ниво, което сериозно би попречило на редовните тактически операции на руските аерокосмически сили, пише за TNI Уилям Лоусън, военен историк.

Резултатите от този неуспех са катастрофални за Украйна. Руските тактически самолети рутинно нанасят удари по украински бази, градове и инфраструктура с относителна безнаказаност, използвайки дистанционни боеприпаси като управляеми бомби и крилати ракети. Те действат от въздушни бази извън обсега на повечето украински оръжия, включително както украински изтребители, наземни, далекобойни огньове като балистични ракети и системи за РСЗО, така и единични бариериращи боеприпаси. Поради това защитниците са принудени да заемат реактивна позиция, опитвайки се да свалят руски самолети и боеприпаси на украинска територия, вместо да се изправят срещу тях при източника им.

Киев е взел това предвид, както и неговите поддръжници на Запад.

Асиметрията между руските и украинските въздушни операции е "една от най-значимите асиметрии в настоящия конфликт", според Върховния главнокомандващ на съюзническите сили по трансформация (SACT) на НАТО.

Настоящите решения на Украйна нямат масовия ефект, постоянството и устойчивостта на електронната война, за да потискат едновременно множество цели в оспорвана среда.

За да се справят с предизвикателството, SACT и украинското Министерство на отбраната са издали Заявка за иновативно участие (RFIP) с проектно заглавие "Постоянно отказване на летищни операции". Целта е да се привлекат решения от частния сектор, които осигуряват „постоянно отказване на вражески летищни операции“ чрез автономно или управлявано от оператора насочване към самолети, писти, наземна инфраструктура за поддръжка и съоръжения за съхранение на гориво и боеприпаси.

RFIP заявява, че програмата е "технологично агностична", което показва програма, ориентирана към резултатите, която може да включва, но не се ограничава до:

Съгласно RFIP, всички решения трябва да демонстрират способност за работа в среда, в която е отказана GPS и е оспорвана електронна война, при всякакви метеорологични и сезонни условия, и да показват път към бързо разработване и внедряване. Всички решения, изискващи повече от една година за внедряване, няма да бъдат разглеждани.

SACT е особено заинтересована от системи, които могат да нанасят удари дълбоко в оспорваното вражеско въздушно пространство, без да изискват непрекъснат човешки контрол. Тези системи трябва да бъдат напълно автономни и да могат едновременно да потискат множество целеви точки на летище. Тези системи трябва да изискват минимално обучение и да включват насочване с помощта на изкуствен интелект, което не разчита в голяма степен на „експертна преценка“.

SACT и украинското Министерство на отбраната разбират, че заявленията не е задължително да бъдат доказани в момента на подаването им, но трябва да бъдат поне съизмерими със средното до горното ниво на скалата за ниво на технологична готовност на Министерството на отбраната на САЩ.

RFIP е иновативен подход за справяне с досега неразрешим проблем. Подобно на това, както гражданската отбранителна индустрия се е насочила към технологията на дронове, същият този дух и ноу-хау могат да се окажат полезни при проектирането на кинетични ударни средства за неутрализиране на ясно руско предимство. По-специално, стиснатият график демонстрира жизненоважното значение на ситуацията за НАТО, както и необходимостта от събиране на предложения от широката аудитория.