Украйна разполага тежки роботизирани камиони на фронтовата линия

429-та отделна бригада „Ахил“ използва безпилотния робот "Протектор" за логистика на фронтовата линия, оцелявайки след удар с дрон FPV, преди да бъде загубен от мина при по-късна мисия. „Протектор“, построен от "Украйнска броня", превозва до 700 кг товар и работи чрез криптирано дистанционно управление на разстояния до 12 км.

Украинско роботизирано наземно превозно средство е директно ударено от вражески FPV дрон, елиминира щетите от шрапнелите и продължава да се движи, докато не достави близо тон провизии до позиции на фронтовата линия, съобщи "Военноморски".

Същото превозно средство по-късно се е натъкнало на мина на обратния етап от последваща мисия и е загубено, твърде повредено, за да бъде възстановено. Въпросният робот е "Протектор", безпилотен наземен автомобил с размерите на камион, построен от "Украйнска броня", а използващото го звено е 429-та отделна бригада за безпилотни системи, известна като "Ахил", едно от специализираните формирования на Украйна за борба с дронове, което сега прилага същата философия към наземната роботика, пише Defence.

"Протекторът" не е малък разузнавателен дрон на колела; той е с дължина 5,07 м, ширина 1,9 м и височина 1,09 м, задвижван от дизелов двигател със 190 конски сили и способен да развива скорост между 50 и 90 км/ч в зависимост от пътната настилка. Производителят обявява товароносимостта му за 700 кг, въпреки че войници от 429-та бригада съобщават, че на практика той превозва почти цял метричен тон – несъответствие, което Defense Express отбеляза като често срещано при украинските безпилотни летателни апарати, работещи в бойни условия, където екипажите избутват платформи извън номиналните им граници. Този полезен товар, натоварен с храна, боеприпаси и оборудване, може да поддържа фронтова част за една седмица с една доставка, според собствения отчет на бригадата, публикуван от "Милитарный".

Операторите контролират превозното средство чрез криптирани комуникационни канали с обхват до 12 км (7,5 мили) на открит терен, намаляващ до приблизително 7 км (4,4 мили) на неравен или труднодостъпен терен, като терминал Starlink осигурява допълнителна комуникационна връзка. Системата се интегрира в украинската мрежа за ситуационна осведоменост на бойното поле ICoMWare, което ѝ позволява да работи като възел в по-широка архитектура за командване и контрол, а не като самостоятелно превозно средство, управлявано от специален екипаж. Гумите Run-flat, които позволяват на превозното средство да продължи да се движи дори след повреда на самото колело, са стандартно оборудване, избор на дизайн, който се оказа уместен по време на удара с FPV, описан от 429-та бригада.

Ukrainian Armor за първи път представи публично Protector на изложението за отбрана MSPO в Келце, Полша, през септември 2024 г., а Министерството на отбраната на Украйна официално кодифицира платформата за оперативна употреба през юни 2025 г. Оперативният дебют на превозното средство бележи значителна стъпка в програмата за наземна роботика на Украйна, която се ускори рязко, след като пълномащабното руско нахлуване показа, че всяко изложено на риск превозно средство или екипаж на фронтовата линия бързо привлича вниманието на смъртоносни дронове. Заместник-министърът на отбраната на Украйна Валери Чуркин, говорейки по време на обявяването на кодификацията, описа разполагането на платформи като Protector като „нов клон на разработването на наземни роботизирани комплекси“, подчертавайки важността на приближаването на автономните системи до позиции на фронтовата линия, за да се намали рискът за войниците.

През февруари 2026 г. изпълнителният директор на Ukrainian Armor Владислав Белбас потвърди, че компанията е подписала рамков договор с Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната на Украйна, държавният орган, който управлява закупуването на военно оборудване под ръководството на Министерството на отбраната, за серийна доставка на Protector. Превозното средство стана достъпно за поръчка чрез украинските платформи за обществени поръчки DOT-Chain и Brave1 Market през януари 2026 г., обявено за приблизително 3,9 милиона гривни на бройка в неразкрита конфигурация. Според Defense Express, производството се съобщава със скорост до 50 бройки на месец, въпреки че Ukrainian Armor не е потвърдила публично текущите данни за производството, а общият брой на разположените превозни средства остава неизвестен.

Освен логистичната си роля, Ukrainian Armor развива Protector в бойна платформа, паралелно с оперативното му използване. През ноември 2025 г. компанията завърши изпитания на бойни стрелби на Protector, оборудван с дистанционно управлявана оръжейна станция Tavria-12.7, купол, монтиран на 12,7-милиметрова (0,5-инчова) тежка картечница Browning M2 с цифрова система за управление на огъня, способна да проследява както наземни, така и въздушни цели, включително дронове.