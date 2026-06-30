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15 млн. американци са изгубили 68 млрд. долара заради измами през 2025 г.

Част от тях са извършени с помощта на изкуствен интелект

30.06.2026 | 23:40 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През изминалата година гражданите на САЩ са изгубили 68 милиарда долара заради измами, включващи също използването на изкуствен интелект, съобщи телевизия Ен Би Си, като се позова на проучване на социологическата агенция "Галъп" и неправителствената организация "Съюз за спирането на измамите" (Stop Scams Alliance).

Според проучването жертва на измами са станали 15 милиона американски граждани или 6% от населението на САЩ, като 12% от пострадалите са изгубили средства, когато измамниците са използвали изкуствен интелект. 

В 49% от случаите жертвите лично са превели средства по сметките на мошениците чрез различни платежни системи.

"Не без основание можем да причислим такива дейности към организираната престъпност. Тези измамници са добре организирани и използват свои собствени системи, за да причиняват такива мащабни загуби, достигащи 68 млрд. долара. Тази сума се равнява на годишните приходи на авиокомпания "Делта Еърлайнс", която е част от "Форчън Глобал 500" (класация на 500-те най-големи компании в света, бел. ред.)", заяви Кен Уестбрук, генерален директор на "Съюза за спиране на измамите".
(БТА)

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