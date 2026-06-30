Кремъл няма да разкрие от кои страни Русия може да внася гориво

Кремъл няма да разкрие информация за това с кои държави се свързва относно евентуален внос на гориво. Това заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, предава ТАСС.

"По очевидни причини няма да обсъждаме това", отговори той на въпрос от кои държави може да идва вносът на гориво. "Контактите продължават."

По думите му, ако бъдат постигнати споразумения за внос на гориво на достъпни цени, това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара.

"Ако бъдат постигнати споразумения за доставките на гориво за Русия на достъпни цени, тогава това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара и тази стъпка е насочена към намаляване на този скок в търсенето", заяви още Песков.