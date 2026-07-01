Защо скъпите нови Abrams на армията на Република Китай са „мъртъв товар“ с малка военна стойност

След доставката на последните 108 основни бойни танка M1A2 Abrams, поръчани за въоръжаване на армията на Република Китай, анализатори от Австралийския институт за стратегическа политика (ASPI) наскоро оцениха, че машините са отличен пример за поръчки с "мъртво тегло", тъй като са оптимизирани за вид конвенционална сухопътна война, която е далеч от вероятните конфликтни сценарии на армията. Вместо да инвестира сериозно в тежки и скъпи бронирани машини като Abrams, анализаторите на института твърдят, че Министерството на отбраната на Република Китай трябва да даде приоритет на асиметричните способности, които са по-евтини, по-оцелителни и способни да наложат непропорционални разходи на настъпващите сили. Това е отражение на критиките, широко отправени както от китайски, така и от западни анализатори, много от които базирани в Тайван, относно приоритизирането на финансирането на поръчките.

Според доклада на ASPI, един от най-големите недостатъци на Abrams е, че географията на остров Тайван, където са базирани силите на Република Китай, предлага малко възможности за мащабна маневрена бронирана война. Голяма част от острова е планинска и силно урбанизирана, докато всяко нашествие първоначално би се фокусирало върху осигуряването на плажове, пристанища и летища. По този начин танковете Abrams ще имат ограничено пространство за използване на своята мобилност и огнева мощ, намалявайки много от предимствата, за които са били проектирани. "74-тонният, четириместен M1A2 е проектиран за вид война, която бързо се превръща в нещо от миналото. Както доказаха войните в Украйна и Иран, бъдещето принадлежи на малки, леки, автономни оръжия, които могат да бъдат непрекъснато усъвършенствани и изграждани бързо в огромни количества", отбелязва докладът.

Разпространението на евтини дронове и прецизно насочвани боеприпаси е направило тежката броня все по-уязвима към удари от евтини барикадиращи боеприпаси, FPV дронове, противотанкови ракети за атака отгоре и прецизна артилерия. Това подкопава рентабилността на инвестирането на милиарди долари в съвременни основни бойни танкове. Друга критика се отнася до логистиката, пише MWM.

Abrams е най-тежкият тип танк в експлоатация в световен мащаб,

като вариантът M1A2T, закупен от армията на Република Китай, тежи приблизително 74 тона. Превозните средства изискват значително гориво, поддръжка, превозни средства за евакуация, транспортьори и резервни части. В конфликт в Тайванския проток, където ракетните удари биха могли да нарушат местната инфраструктура и логистични мрежи, поддържането на снабдяването и оперативността на тежкобронираните части може да бъде трудно.

Сред местните анализатори, цитирани в доклада на ASPI, бившият началник на генералния щаб на въоръжените сили на Република Китай, Лий Сян-чоу, описа поръчката като една от най-спорните през последните години. Той твърди, че много мостове през Тайван първоначално не са били проектирани да поберат 70-тонни превозни средства, което потенциално ограничава оперативната мобилност, като същевременно поставя под въпрос устойчивостта на разхода на гориво по време на продължителни бойни действия. На подобни критики се отговаря с твърдения, че Министерството на отбраната на Република Китай не е имало други възможности за закупуване на основни бойни танкове, като почти пълната липса на международно признание прави продажбите на оръжие силно противоречиви. Съединените щати, които произвеждат само Abrams, са единствената страна, желаеща да доставя танкове. Въпреки това, възможността за пълно изоставяне на танковете за въоръжаване също е била повдигната в миналото.

Самата армия на САЩ реагира на преобладаващите тенденции в бронираната война, като отмени плановете за по-нататъшно актуализиране на дизайна на M1A2 и вместо това дълбоко преработи танка Abrams по програмата M1E3. Програмата е развила дизайна в същата посока като новия китайски основен боен танк от следващо поколение Type 100, макар и с по-големи ограничения, тъй като не е чисто нов дизайн, а по-скоро дълбока адаптация на машина от ерата на Студената война. M1E3 по подобен начин се отдалечи от акцента на Студената война върху максимизиране на бронята и огневата мощ и се насочи към приоритетизиране на намаленото тегло, цифровата интеграция, активната защита и оцеляването срещу съвременни прецизни заплахи. След като руско-украинската война подчерта сериозните ограничения на традиционните западни основни танкове в съвременната война, танкове като Abrams все повече се считат за остарели и бързо претърпяват огромни загуби в театъра на военните действия, като същевременно имат сравнително малко въздействие.