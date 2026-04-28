Разходите за поддръжка на Abrams минаха 1 мрлд. долара

General Dynamics Land Systems тихо премина значителен праг тази седмица, като получи модификация на договора на стойност 13,5 милиона долара, която издигна договора им за техническа поддръжка на Abrams над границата от 1 милиард долара - важен етап, който подчертава колко много харчи американската армия, за да поддържа основния си боен танк в оперативна готовност, пише Defence Blog.

Командването за договори на армията в Детройт Арсенал, Мичиган, възложи модификацията на стойност 13 520 927 долара на General Dynamics Land Systems в Стърлинг Хайтс, Мичиган, на 24 април 2026 г. Действието, обозначено като модификация P00134 към договор W56HZV-22-C-0012, довежда общата кумулативна стойност на този договор до 1 026 849 722 долара.

Стърлинг Хайтс е мястото, където General Dynamics произвежда Abrams и където компанията концентрира инженерния и логистичен опит, необходим за поддръжката му. Близостта на производствените и поддържащите операции е от значение за толкова сложен и широко използван танк като Abrams - инженерите, които разбират най-добре платформата, са тези, които извършват техническа поддръжка, а поддържането на тази база знания съвместно с производството намалява триенето между идентифицирането на проблем и отстраняването му.

Серията Abrams M1 е основният боен танк на американската армия

и е такъв от началото на 80-те години на миналия век. В продължение на четири десетилетия и множество цикли на модернизация, той еволюира от оригиналния M1 през M1A1, M1A2 и настоящия вариант M1A2 SEPv3, като SEPv4 е в процес на разработка. Всяко поколение добавяше възможности - по-добри бронирани пакети, подобрени системи за управление на огъня, обновени двигатели, нови мерници за командира и стрелеца, архитектура за цифрови комуникации - докато основната конфигурация на корпуса и кулата оставаше разпознаваема. Този подход на непрекъснато обновяване, а не подмяна от чист лист, означава, че флотът на Abrams обхваща танкове, построени през няколко десетилетия, като всички те изискват различни нива на техническа поддръжка, за да се поддържат в съответствие с оперативните стандарти.

Договорите за техническа поддръжка от този тип обхващат инженерните услуги, които поддържат сложна оръжейна система в експлоатация през целия ѝ експлоатационен живот. Това включва инженерна поддръжка на място, отстраняване на проблеми с производството и поддръжката, управление на предложения за инженерни промени, подкрепа за тестване и оценка на модернизации, поддържане на техническа документация и предоставяне на специализирана експертиза, от която се нуждаят специалистите по поддръжка на ниво подразделение, когато срещнат проблеми извън техните органични възможности. За танк, който се използва в десетки страни - Abrams е на въоръжение в армиите на Австралия, Египет, Ирак, Кувейт, Мароко, Полша, Саудитска Арабия, Тайван и Украйна, в допълнение към САЩ - обхватът на необходимата техническа поддръжка е наистина глобален.

Струва си да се спрем върху кумулативния праг от 1 милиард долара по този договор. Той представлява устойчивата инвестиция, необходима за поддържане на технически актуална и оперативно годна основна оръжейна платформа в рамките на флот, който наброява хиляди танкове. Армията не купува техническа поддръжка по прищявка - всеки долар, за който е поет задължението, отразява изискване, идентифицирано от лица, поддържащи танкове, програмни мениджъри или оператори, които се нуждаят от инженерна експертиза, която не може да бъде възпроизведена вътрешно. Фактът, че договорът вече е погълнал повече от милиард долара от възлагането му през 2022 г., говори за оперативното темпо, с което работи флотът на Abrams, и за модернизационната работа, която протича успоредно с ежедневната поддръжка.