САЩ модернизират двигателите на танковете M1 Abrams. Honeywell International получи модификация на договора на стойност 45 милиона долара за ускоряване на модернизацията на силовата установка, използвана в семейството основни бойни танкове M1 Abrams, според съобщение за договора, цитирано от Defence Express.

Honeywell получи модификация на стойност 45 033 279 долара за директивите за седемгодишни инженерни работи по програмата, включително разработването и квалификацията на цифровия електронен контролен блок J8 по Програмата за цялостно интегрирано ревитализиране на двигателите или TIGER.

Работата пряко подкрепя газотурбинния двигател AGT1500, задвижващата система с мощност 1500 конски сили, която захранва семейството машини M1 Abrams. Модификацията увеличава общата кумулативна стойност на по-широкия договор до 2 734 033 279 долара.

В известието за договора се посочва, че местата за работа и финансирането ще бъдат определени чрез индивидуални поръчки, като завършването се очаква до 30 септември 2029 г. Армията заяви, че е получена една оферта чрез онлайн процес на обявяване на оферти.

Модернизацията е съсредоточена върху цифровия електронен блок за управление J8, ключова подсистема, която управлява производителността на двигателя и оперативните параметри. На практика този компонент функционира като управляващ мозък на задвижващата система, регулирайки потока на гориво, изходната мощност и реакцията на двигателя при различни експлоатационни условия.

За бронираните формирования модернизацията на управлението на двигателя влияе

пряко върху ускорението, надеждността, горивната ефективност и предвидимостта на поддръжката. Тези фактори са критични за тежките верижни платформи, работещи в условия на продължителна маневрена война.

Honeywell AGT1500 задвижва танка Abrams от началото на 80-те години на миналия век и остава една от определящите технически характеристики на платформата. Турбинният двигател осигурява 1500 конски сили, което позволява на приблизително 72-тонния танк да достига скорости до 42 мили в час, като същевременно поддържа високо ускорение и мобилност.

За разлика от традиционните дизелови танкови двигатели, AGT1500 е газотурбинна система, предлагаща бърза реакция на дросела, възможност за многогоривна работа, производителност при студен старт и по-тихи акустични характеристики. Тези качества исторически са допринасяли за мобилността и оцеляването на Abrams на бойното поле.

Според Honeywell, флотилията от AGT1500 е натрупала над 40 милиона експлоатационни мили през последните 25 години. Двигателят е бил постепенно обновяван чрез модернизационния проект TIGER, който е насочен към удължаване на експлоатационния живот и подобряване на устойчивостта.

Подобренията на силовата установка са особено важни, тъй като танковете интегрират допълнителна броня, сензори и електронни системи, които увеличават изискванията за мощност и общото тегло на превозното средство.