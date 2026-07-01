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Няколко души загинаха при пожар в жилищен блок в град Антверпен

В сградата са живеели повече от 200 души

01.07.2026 | 16:07 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Няколко души загинаха при пожар, избухнал тази сутрин в жилищна сграда в град Антверпен, съобщи белгийската полиция, предаде Ройтерс.

Пожарната служба в града е получила обаждане в 9:53 ч. сутринта местно време (10:53 ч. българско) за „бушуващ пожар“ на осмия етаж на 10-етажен жилищен блок в квартал Линкеровер на Антверпен, заяви полицията.

В сградата, която вече е евакуирана, са живеели повече от 200 души, уточниха органите на реда.

Според полицията още няколко души са били ранени.

При пожара в жилищната сграда се е образувало голямо количество дим, съобщи Асошиейтед прес.

„Молим живеещите наблизо, които са засегнати от дима, да затворят прозорците и вратите си и при нужда да изключат всякаква вентилация“, предупредиха местните власти.

Няколко пожарни екипа от различни окръзи в близост до Антверпен са се отзовали на мястото на пожара.
(БТА)

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