Няколко души загинаха при пожар в жилищен блок в град Антверпен

Няколко души загинаха при пожар, избухнал тази сутрин в жилищна сграда в град Антверпен, съобщи белгийската полиция, предаде Ройтерс.

Пожарната служба в града е получила обаждане в 9:53 ч. сутринта местно време (10:53 ч. българско) за „бушуващ пожар“ на осмия етаж на 10-етажен жилищен блок в квартал Линкеровер на Антверпен, заяви полицията.

В сградата, която вече е евакуирана, са живеели повече от 200 души, уточниха органите на реда.

Според полицията още няколко души са били ранени.

При пожара в жилищната сграда се е образувало голямо количество дим, съобщи Асошиейтед прес.

„Молим живеещите наблизо, които са засегнати от дима, да затворят прозорците и вратите си и при нужда да изключат всякаква вентилация“, предупредиха местните власти.

Няколко пожарни екипа от различни окръзи в близост до Антверпен са се отзовали на мястото на пожара.

(БТА)