Великобритания без достатъчно огнева мощ срещу Русия: Кой ще защити британските кораби?

Великобритания не разполага с огневата мощ, необходима да попречи на Русия да задържи нейните товарни кораби, съобщиха източници от Министерството на отбраната пред The Telegraph.

Военните планирачи заявиха, че са "най-загрижени" за руските отвличания в Индо-Тихоокеанския регион поради липсата на присъствие в региона.

В сряда Владимир Путин нареди на руските сили да „проверяват и задържат“ европейски кораби в отговор на репресивните мерки срещу неговата „сенчеста флота“ от петролни танкери, която нарушава санкциите.

Висш руски военноморски офицер посочи Великобритания като възможна цел, твърдейки, че Москва е събрала информация за 27 кораба, свързани с Великобритания, които са преминавали в близост до Курилските острови – спорният архипелаг между Япония и Русия.

Адмирал лорд Уест, бивш шеф на Военноморските сили, заяви, че се опасява, че британските кораби ще бъдат беззащитни.

Въоръжените сили разполагат само с два патрулни кораба, разположени в Индо-Тихоокеанския регион, на които е възложена задачата да защитават всички британски кораби в региона.

Въпреки това HMS "Тамар" и HMS "Спей" – и двата кораба от клас "Ривър" с дължина 295 фута – са слабо въоръжени в сравнение с руския флот в района, включително крайцера "Варяг", който тази седмица участва в учения край Курилските острови.

Британските кораби отплаваха от Портсмут през 2021 г. за дългосрочната мисия в Далечния изток. По това време Даунинг Стрийт и военноморските командири сигнализираха за амбицията си да увеличат британското военно присъствие в региона като част от „преориентирането“ към Индо-Тихоокеанския регион.

Нахлуването в Украйна обаче наложи преосмисляне, като вместо това ВМС дадоха приоритет на сигурността на Северния Атлантик и Арктика, които са все по-застрашени от Русия.

В същото време британският флот е свит до най-малкия си размер в историята след неотдавнашното извеждане от експлоатация на редица фрегати тип 23. В момента военноморските сили разполагат само с два самолетоносача, шест разрушителя и пет фрегати в надводния си флот.

Междувременно по-голямата част от британските ядрени подводници „ловци и убийци“ са извън строя, а една от четирите подводници „Вангард“, които носят ядрен арсенал, е разположена във всеки един момент.

Сър Бен Уолъс, бивш министър на отбраната от Консервативната партия, заяви, че правителството ще трябва да разчита на съюзници, за да отговори на заплахите на Путин.

Един от вариантите би могъл да бъде да се поиска подкрепа от Япония,

тъй като европейските ресурси са ограничени в Атлантическия океан, Арктика и Близкия изток.

Отношенията между Токио и Москва се влошиха от началото на пълномащабното нахлуване на Путин в Украйна.

Азиатската държава, която е и член на Г-7, оттогава се присъедини към западните санкции, насочени към ограничаване на приходите на Кремъл от военно време, и предоставя нелетална помощ на Киев.

Япония определи посещението на Путин в сряда на Итуруп, един от четирите острова, за които претендират както Токио, така и Москва, като "неприемливо".

Това беше първото посещение на руския президент в спорните територии, които са под контрола на Москва от края на Втората световна война, когато Съветският съюз ги анексира.

През последните години Москва се стреми да засили военното си присъствие в региона, докато Токио често разполага изтребители за наблюдение на съвместни учения между руските и китайските военноморски сили.

Опасенията относно липсата на британско присъствие в региона подновиха призивите за допълнителни разходи за отбрана във ВМС.

Лорд Уест, който преди това е бил министър на сигурността в правителството на Гордън Браун, призова министър-председателя Анди Бърнам да отдели милиарди паунда за укрепване на въоръжените сили през следващите четири години.

Лорд Уест добави, че проектите за корабостроене за укрепване на флота са „окуражаващи“, но е необходимо да се предприемат допълнителни стъпки за укрепване на ВМС.

Министерството на отбраната заяви, че провежда редовни учения със съюзници като Япония и Австралия, за да координира бързо действията си в рамките на многонационален отговор в случай на конфликт или незаконно завземане на оръжия.