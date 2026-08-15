Летище Катания възобнови полетите, след като тревогата за Етна беше понижена

Летище Катания в Сицилия възобнови полетите, съобщиха от летището, след като властите понижиха степента на предупреждението за авиация - от червен на оранжев код, заради скорошната вулканична активност на Етна, предава Ройтерс.

Пепелта от изригванията на Етна принуди сицилианското летище да отмени или пренасочи стотици полети през последната седмица.

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Летището, петият най-натоварен център в Италия по пътнически трафик, заяви в петък, че спира всички полети до 13:00 GMT на 15 август.