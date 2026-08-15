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1600 хектара изгоряха в Белгия: ЕС се включи в битката с рекордния пожар

В събота местните власти призоваха жителите на село Сурброд да се подготвят за евентуална евакуация

15.08.2026 | 18:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Европейският съюз (ЕС) разположи три хеликоптера и два самолета за гасене на пожари, за да се справи с рекордния горски пожар в източна Белгия, съобщи в събота комисарят по кризисни ситуации на блока, след като Белгия поиска спешни подкрепления, предава Ройтерс.

Пожарът във "Хай Фенс" – най-големият природен резерват в Белгия – бушува от петък, а местните пожарникари, земеделски стопани и армията се опитват да го овладеят.

Към ранния следобед в събота пожарът беше унищожил 1 600 хектара, съобщи за Ройтерс говорител на администрацията на региона Валония в Белгия.

Това превръща пожара в най-големия, регистриран досега в Белгия,

като надминава пожара от 2011 г., който изгори близо 1 400 хектара, показват данни от Европейската информационна система за горски пожари.

В събота местните власти призоваха жителите на село Сурброд да се подготвят за евентуална евакуация. Детски летен лагер в региона вече беше евакуиран, съобщи белгийският министър на отбраната Тео Франкен в публикация в X.

Европейските страни, включително Белгия, претърпяха петата си гореща вълна за лятото тази седмица. Учените твърдят, че предизвиканите от човека климатични промени са увеличили вероятността от горещи и сухи условия, които позволяват на горските пожари да се разпространяват по-бързо и да горят по-дълго.

ЕС координира разгръщането на допълнителни ресурси, събрани от европейските държави, когато дадена страна поиска спешна помощ. Самолетите, изпратени в Белгия в събота, бяха от Чешката република, Швеция и Нидерландия, съобщи комисарката по кризите на ЕС Хаджа Лахбиб в публикация в X.

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