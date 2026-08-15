Рецептата Dnes: Шоколадова торта с кафе

Бразилската шоколадова торта е изключително вкусен сладкиш, въпреки че се приготвя без яйца, масло или олио.
Съставки:
- 200 г брашно
- 90 г кафява захар
- 40 г натурално горчиво какао на прах
- 1 пакетче бакпулвер
- 260 мл прясно мляко (може безлактозно или ядково)
- 60 мл еспресо
- 150 г черен шоколад за глазурата и украсата
Приготвяне:
- В купа пресейте брашното, бакпулвера, какаото и добавете кафявата захар.
- Разбъркайте добре с телена бъркалка.
- Смесете млякото с кафето и ги излейте при сухите съставки.
- Разбъркайте отново с бъркалката, докато получите гладка и хомогенна смес.
- Изсипете сместа във форма за печене с диаметър 20 см, която сте намазнили и набрашнили или сложете хартия за печене.
- Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25–30 минути.
- След като извадите тортата от фурната, я оставете да се охлади напълно.
- Разтопете по-голямата част от черния шоколад и намажете повърхността ѝ.
- Настържете останалия черен шоколад отгоре за декорация.
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