Рецептата Dnes: Шоколадова торта с кафе

Бразилската шоколадова торта е изключително вкусен сладкиш, въпреки че се приготвя без яйца, масло или олио.

Съставки:

200 г брашно

90 г кафява захар

40 г натурално горчиво какао на прах

1 пакетче бакпулвер

260 мл прясно мляко (може безлактозно или ядково)

60 мл еспресо

150 г черен шоколад за глазурата и украсата

Приготвяне:

В купа пресейте брашното, бакпулвера, какаото и добавете кафявата захар.

Разбъркайте добре с телена бъркалка.

Смесете млякото с кафето и ги излейте при сухите съставки.

Разбъркайте отново с бъркалката, докато получите гладка и хомогенна смес.

Изсипете сместа във форма за печене с диаметър 20 см, която сте намазнили и набрашнили или сложете хартия за печене.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25–30 минути.

След като извадите тортата от фурната, я оставете да се охлади напълно.

Разтопете по-голямата част от черния шоколад и намажете повърхността ѝ.

Настържете останалия черен шоколад отгоре за декорация.

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