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Рецептата Dnes: Шоколадова торта с кафе

Много вкусна

15.08.2026 | 18:15 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Бразилската шоколадова торта е изключително вкусен сладкиш, въпреки че се приготвя без яйца, масло или олио.

Съставки:

  • 200 г брашно
  • 90 г кафява захар
  • 40 г натурално горчиво какао на прах 
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 260 мл прясно мляко (може безлактозно или ядково) 
  • 60 мл еспресо 
  • 150 г черен шоколад за глазурата и украсата

Приготвяне:

  • В купа пресейте брашното, бакпулвера, какаото и добавете кафявата захар. 
  • Разбъркайте добре с телена бъркалка.
  • Смесете млякото с кафето и ги излейте при сухите съставки. 
  • Разбъркайте отново с бъркалката, докато получите гладка и хомогенна смес.
  • Изсипете сместа във форма за печене с диаметър 20 см, която сте намазнили и набрашнили или сложете хартия за печене. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25–30 минути.
  • След като извадите тортата от фурната, я оставете да се охлади напълно. 
  • Разтопете по-голямата част от черния шоколад и намажете повърхността ѝ. 
  • Настържете останалия черен шоколад отгоре за декорация.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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