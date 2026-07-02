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Земетресение с магнитуд 5,1 е регистрирано днес в Гърция

Епицентърът е бил на 11 км от остров Карпатос

02.07.2026 | 15:25 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано днес в Гърция, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Земният трус е засечен в 14:06 ч. в района на остров Карпатос, разположен в югоизточната част на Егейско море и част от островната група на Додеканезите.

Епицентърът на земетресението е бил на 11 километра юг-югоизток от остров Карпатос на дълбочина от 13 километра.

Няма данни за пострадали и щети.

Преди една седмица - на 24 юни, в района на същия остров беше регистрирано земетресение с магнитуд 5 по Рихтер. 
(БТА)

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