Земетресение с магнитуд 5,1 е регистрирано днес в Гърция

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано днес в Гърция, съобщи гръцката телевизия "Скай".
Земният трус е засечен в 14:06 ч. в района на остров Карпатос, разположен в югоизточната част на Егейско море и част от островната група на Додеканезите.
Епицентърът на земетресението е бил на 11 километра юг-югоизток от остров Карпатос на дълбочина от 13 километра.
Няма данни за пострадали и щети.
Преди една седмица - на 24 юни, в района на същия остров беше регистрирано земетресение с магнитуд 5 по Рихтер.
(БТА)