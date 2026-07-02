Ако Йотова изяви желание да се кандидатира за президент, БСП ще я подкрепи

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че президентът Илияна Йотова се справя добре и е един достоен президент.

“Според мен би било добре тя да продължи да бъде такъв”, каза още Зарков, цитиран от пресцентъра на партията.

“Ако тя заяви своето желание да се кандидатира, според мен и огромна част от българските социалисти, Йотова ще бъде най-добрият кандидат и БСП съвсем естествено ще я подкрепи. В лично качество и като председател на БСП аз мисля, че това е нашият кандидат”, добави още Зарков.

Той заяви, че ако такова намерение бъде обявено, кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията и естествено ще бъдат извървени всички уставни процедури на партията. “Ще бъде успех за България и нашето общество Илияна Йотова да продължи да бъде президент на България", категоричен е председателят на левицата.

Свързани статии В кадър: БАН удостои Йотова за приноса ѝ към българската духовност

Зарков подчерта, че Йотова има богата политическа биография. По думите му като вицепрезидент на България тя е била самостоятелна институция в рамките на тандема с президента Радев, който се е справял добре.

"Намирам широка подкрепа в средите на българската левица към евентуална кандидатура на Илияна Йотова. Според мен ние имаме добър президент в момента и това е проверено и доказано. Естествено е първата жена президент в България да бъде избрана и на собствено основание на изборите през есента", каза още Зарков.