Мащабна руска атака по Киев, има загинали и ранени, Полша вдигна изтребители

Двама души са загинали, а ранените са над 20, след като цяла нощ срещу украинската столица Киев не спират атаките с руски дронове "Шахед“ и различни видове ракети. Под обстрел попаднаха предимно жилищни сгради и цивилни постройки. Срутен бе 9-етажен жилищен блок, а върху покрива на друг избухна пожар. Под развалините на срутената сграда е имало затрупани хора, съобщават спасителните екипи. Изгоря и покривът на хотел в центъра на града.

Руската армия атакува с ракети "Циркон“ и "Калибр“, изстреляни от стратегически бомбардировачи Ту-95СМ и Ту-160. От украинското ПВО съобщават, че успешно са отразили приближаващи балистични ракети.

Жители на Киев съобщават в социалните мрежи, че това е била една от най-продължителните и тежки атаки срещу столицата от много време насам. Очаква се с настъпването на деня да станат ясни реалните размери на нанесените щети върху цивилните сгради.

Множество експлозии са били чути през нощта в Киев, съобщиха журналисти на Франс Прес, след като военновъздушните сили на страната издадоха предупреждения за балистични ракети, приближаващи украинската столица.

Атаката с балистични и крилати ракети и дронове е засегнала всичките 10 района на града,

от двете страни на река Днепър. Много жители са се укрили в метростанции, след като властите издадоха предупреждения за атаката, допълва Асошиейтед прес.

Кличко заяви в приложението „Телеграм“, че „Киев е под атака от балистични ракети и безпилотни летателни апарати“. Той допълни, че спешните служби са изпратени на местата, понесли щети. Кметът призова жителите да останат в убежищата, описвайки продължаваща „яростна вражеска атака“ срещу столицата. Той допълни, че един от ранените, парамедик, е в изключително критично състояние.

Русия засили атаките си срещу Киев през последните седмици, въпреки че собствената кампания на Украйна с дронове с голям обсег срещу руски военни обекти и енергийни съоръжения причини недостиг на гориво и прекъсна доставките в Русия.

Според местни жители покривът на хотел на централен булевард е горял. Експлозии са били чути и в западната част на столицата.

Изданието „Киев Индепендент“, цитирано от ДПА, описа

атаката като една от „най-тежките от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Предупреждения за въздушна тревога и експлозии са съобщени и в други части на страната, включително Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и Суми и Харков в североизточната част. Информация за потенциални щети и жертви в тези региони към момента не е налична.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера предупреди за предстоящо мащабно нападение срещу Украйна. На пресконференция в Дъблин по време на посещение по случай поемането на ротационното председателство на ЕС от Ирландия, държавният глава заяви, че Русия е извършвала масирани атаки със стотици дронове и десетки ракети на всеки една до две седмици.

Той заяви, че ще се върне в Украйна веднага след пресконференцията и призова хората в страната си да се вслушат в предупрежденията за въздушни нападения и да потърсят убежище.

„Призовавам нашите хора да бъдат особено внимателни, да пазят себе си, децата си и семействата си; да използват укрития и да спазват сигналите за въздушна тревога", каза той на пресконференция, добавяйки, че Путин „от известно време насам е подготвял тази мащабна атака срещу Украйна".

Столицата претърпява чести смъртоносни въздушни удари повече от четири години след началото на руската инвазия. Американските мирни усилия досега не са успели да постигнат прекратяване на конфликта.

Междувременно съседна Полша е вдигнала през нощта в действие изтребители

като превантивна мярка след атаката на Русия срещу Украйна, съобщиха полските въоръжени сили в публикация в „Екс“, цитирани от Ройтерс. „Тези действия „са с превантивен характер и са насочени към осигуряване и защита на въздушното пространство, особено в районите, съседни на застрашените региони“, се казва в публикацията.

Преди дни излезе информация, че руският президент Владимир Путин е наредил на военните си да намерят начини, по които Русия може да започне нови офанзивни операции срещу Украйна, за да превземе Киев, заяви главнокомандващият на Украйна Александър Сирски.

Това включва руски офанзиви, стартирани от територията на Беларус, за да превземат украинската столица и околностите ѝ, каза Сирски. Друг сценарий включва удар от граничната с Русия Брянска област към Черниговска област на Украйна, каза той.

Това се случва, след като Украйна удари сателитен център в Московска област, използван за събиране на разузнавателна информация за руските сили за втори път във вторник, заяви президентът Володимир Зеленски.

В публикация в Telegram Зеленски заяви, че неговите сили са атакували космическия комуникационен център Дубна на около 500 км от украинската граница.