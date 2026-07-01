В кадър: Руснаци, живеещи в България, дариха високопроходими автомобили на Украйна

17 високопроходими автомобила дариха руснаци, живеещи в България на Въоръжените сили на Украйна и Легион "Свобода на Русия", който е в състава на ВСУ.
Автомобилите днес бяха осветени на площад "Александър Невски".
"Събитието има мирен и обществен характер. Поканени са представители на български и международни медии. Целта е да бъде публично отразена доброволческата помощ за Украйна и подкрепата за нейната отбрана срещу руската агресия", съобщиха организаторите.
Руснаците в България, които се борят срещу режима на Путин и преди са правили подобно дарение са сънародниците си, които са в състава на ВСУ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.