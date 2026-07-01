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В кадър: Руснаци, живеещи в България, дариха високопроходими автомобили на Украйна

Те ще отидат при Легион "Свобода на Русия"

01.07.2026 | 12:51 ч. 64

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

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17 високопроходими автомобила  дариха руснаци, живеещи в България на Въоръжените сили на Украйна и Легион "Свобода на Русия", който е в състава на ВСУ. 

Автомобилите днес бяха осветени на площад "Александър Невски".

"Събитието има мирен и обществен характер. Поканени са представители на български и международни медии. Целта е да бъде публично отразена доброволческата помощ за Украйна и подкрепата за нейната отбрана срещу руската агресия", съобщиха организаторите. 

Руснаците в България, които се борят срещу режима на Путин и преди са правили подобно дарение са сънародниците си, които са в състава на ВСУ.

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руснаци Украйна дарение Легион Свобода за Русия войната в Украйна високопроходими автомобили
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