Защо Lockheed Martin оборудва изтребителя F-35 с европейски оръжия

Добавянето на британски и италиански боеприпаси към F-35 ще го направи по-съвместим с други военновъздушни сили на НАТО и би могло да увеличи продажбите. Най-модерният изтребител в американската армия и НАТО скоро ще може да носи допълнителни оръжейни системи.

ВМС на САЩ възложиха на Lockheed Martin модификация на договора на стойност 74,2 милиона долара, която ще позволи на стелт изтребителите F-35 Lightning II да носят различни нови британски и италиански оръжейни системи, предназначени да направят изтребителите по-лесно адаптируеми към военновъздушните сили на европейските съюзници на Америка, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Съгласно договора, Lockheed Martin ще работи за интегрирането на британски и италиански оръжейни системи в изтребителите F-35A и F-35B Lightning II като част от надстройката Block 4, която в момента се разработва. Въпреки че в договора не се уточнява кои боеприпаси ще станат съвместими с надстройката Block 4, Обединеното кралство и Италия са тествали далекобойната ракета "въздух-въздух" Meteor на MBDA и крилата ракета "въздух-повърхност" SPEAR 3 на F-35.

Кралските военновъздушни сили (RAF) и Кралският флот на Обединеното кралство изразиха желание за 138 изтребителя F-35A и F-35B. Италианските военновъздушни сили и италианският флот са поръчали 75 F-35A и 40 F-35B.

F-35 е многоцелеви стелт изтребител от пето поколение.

Според Lockheed Martin, последният пакет за модернизация, Block 4, е 'най-амбициозното подобрение на F-35 досега". Целта на модернизацията е да се гарантира, че F-35 ще остане конкурентоспособен в небето, дори когато противниците разгръщат все по-опасни противовъздушни и въздушни заплахи.

Изтребителите F-35 Block 4 ще могат да носят повече ракети и по-модерни боеприпаси, както и да разполагат с усъвършенствани некинетични възможности за електронна война, за да противодействат на входящи ракети, както и да неутрализират функциите за електронна война на противника. Освен това, новият самолет ще има подобрени сензори, като например радара AN/APG-85, и подобрени възможности за разпознаване на цели, което допълнително ще увеличи скоростта на веригата за унищожаване.

Въпреки това, модернизацията Block 4 не е без противоречия. Първоначално Lockheed Martin очакваше модернизацията да заработи до 2026 г., като по-късно отложи очакваната дата на завършване до 2029 г. Настоящите оценки обаче поставят датата на внедряване още по-късно, най-рано до 2031 г. Това петгодишно забавяне, ако Lockheed Martin успее да го запази и увеличените разходи донякъде влошиха имиджа на модернизацията на Block 4.

Исторически американската отбранителна индустриална база е била разделена между много различни щати, вместо да остава в един регион на страната. Има очевидни ползи от тази диверсификация, но циниците предполагат, че има и политически аспект: ако всеки щат произвежда части за определен самолет, това дава на всеки щат (и неговите избрани служители) стимул да поддържа финансирането на самолета, дори ако е изправен пред забавяне на производството или ефективността му е поставена под въпрос.

За F-35 този принцип е станал глобален. Joint Strike Fighter е наистина международна програма с много активни участници сред съюзниците на Америка. Повече от 50 процента от работата по неотдавнашния договор ще се извършва в Самлсбъри в Обединеното кралство, докато останалата част ще бъде завършена в пет различни щата на САЩ.

Като цяло 20 държави участват в програмата F-35, с над 3000 поръчки за трите варианта на F-35. Американските военни (ВВС, ВМС и морска пехота) са най-големият клиент. Lockheed Martin е доставила над 1335 стелт изтребителя към юни, докато световният флот от F-35 е натрупал над 1 милион летателни часа и значителен брой бойни полети.