Нанков: Лично Шишков е подписал договорите за мантинелите и пътната поддръжка през 2023 г.

Колко къса памет имат настоящите управляващи спрямо служебния кабинет на Радев през 2023 г., когато служебен регионален министър беше Иван Шишков? Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са сключвали именно в кабинета на Шишков.

Това е публична информация.

Това каза бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред bTV.

Призовавам да намалим политиканстването в тези ситуации.

Статистиката сочи, че през март, април и май т.г. има 30% повече жертви на катастрофи спрямо миналата година и като цяло последните години. Без контрол не може, заяви Нанков. Щом правителството има пълно мнозинство в парламента, нека направят правилните неща, виждаме, че НПО-тата дава разумни предложения, каза още депутатът.

Нищо вярно няма в тезите за поръчки за мантинели за над 1 млрд. евро, защо Радев говори с манипулирани данни - има поръчка за 490 милиона евро. Шишков не може да борави с цифри, той бърка милиони, милиарди. Втора фактологическа неточност - поръчката не е прекратена изобщо - от всички позиции в нея, само в една са отстранени участниците, а в останалите 5 има жалби в КЗК. Договорите за текущите ремонти и поддържане - и двата договора са сключени лично от Шишков в служебния кабинет на Радев - за мантинелите от септември и октомври 2022 г., и за текущия ремонт и поддръжка е сключен в последния ден на Шишков като министър - вероятно това е случайно, убеден съм, - на 6 юни 2023 г., заяви още Нанков. По тези договори, същите цени и същите фирми и до днес се работи.

Шишков не пада от Марс, моля ви. В началото на седмицата имаше грандиозен брифинг как били прекратени поръчки за инхаус договори по „Хемус“ - абсолютни лъжи! Новата методика, приета от МС и всички ведомства, касае индексирането на разходите по реда на ЗОП, и тя не касае „Хемус“, пътя Видин-Мездра, и др, тази методика не се прилага и при заварени случаи. Защо трябва да се лъже, че нещо е прекратено, като то на практика не е, попита Нанков.

Договорите, сключени от Шишков като служебен министър, са за над 3 милиарда лева. Наредбата, която забранява между пътните платна да се слагат бетонови блокчета, които са по-сигурни в случай на инцидент, е разработена именно от Шишков. Целта й е била да се слагат мантинели, това е разработено именно от екипа на Шишков, който е и сключил договорите за мантинелите. ГЕРБ вече 5 години няма касателство към пътния сектор, заяви още Нанков.