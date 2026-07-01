Как руснаците реагират на кризата с горива: Искам да хвана Путин за раменете и да го разтърся!

Доскоро ходенето на бензиностанция беше толкова естествена част от ежедневието на руснаците, че мнозина дори не се замисляха за това. Но само за няколко седмици ограничения жителите на почти всеки регион на страната бяха принудени да променят ежедневните си навици. Купуването на бензин се превърна в сложно начинание. Meduza помоли своите читатели да споделят как са се променили рутината им поради недостига на гориво и какво мислят за реакцията на руското правителство на тази криза.

Анатолий, Санкт Петербург

Работя като логистик в горивната индустрия от осем години. Моята работа е да наблюдавам едновременно стотици резервоари на бензиностанции. Повечето хора никога не осъзнават, че бензинът не се появява просто така в помпите. Зад всичко това стои верига от купувачи, диспечери, логистици, превозвачи, шофьори на цистерни, оператори на резервоарни паркове и служители на бензиностанции. Всички ние си вършим работата, така че човек просто да се появи, да постави дюзата в резервоара и да потегли в рамките на няколко минути, без да знае за многото хора, които са работили толкова усилено, за да осъществят това.

В нашата професия има един голям кошмар: "изпразване" на бензиностанция. Това е, когато резервоарът се изпразни, преди да пристигне следващата доставка. За да предотвратим това, ние договаряме маршрути, преизчисляваме оставащите запаси, викаме шофьори и коригираме графиците. Товарът винаги е там - просто трябва да го доставим навреме.

Но преди няколко седмици се случи нещо, което не бях виждал през осемте си години на тази работа.

Числата на екрана, показващи оставащото гориво, започнаха да се приближават до критичната точка едно по едно. Но коригирането на маршрутите и организирането на шофьори беше безполезно. За първи път изчисленията престанаха да имат значение. Защото нямаше товар.

Все едно си хирург, който знае как да оперира, но си загубил инструментите си. Все още имаш всичките си професионални умения, но губиш способността да ги използваш.

Най-трудната част е да осъзнаем, че заедно с числата на екрана, хората започват да спират. Шофьорите на цистерни за гориво и служителите на бензиностанции са без работа. Операторите на петролни депа чакат. През лятото, когато търсенето е особено високо поради празничния сезон и индустрията работи почти без възможност за грешки, този застой се усеща особено остро.

Именно такива моменти те карат да осъзнаеш колко крехък може да бъде ежедневието в града. Забелязваме логистиката едва когато тя престане да съществува.

Юрий, Москва

Сега дори най-"просветените" трябва да разберат, че "не ме интересуват вашите политики" е лоша позиция. Решенията на управляващата група ще засегнат пряко всички.

През лятото съм свикнал да живея в дачата си в Тверска област, да работя дистанционно и да пътувам до Москва само дните, когато трябва да съм в офис - вторник и сряда. През останалото време прекарвам сутрините си в бране на горски плодове в гората с децата. В момента в региона няма гориво. Само в Зубцов - буквално в крайпътен публичен дом за шофьори на камиони - попаднах на ремаркета, пълни с бутилирано гориво, а тази течност с неизвестен произход струва сто рубли за литър.

Така че трябваше да използвам ChatGPT, за да разбера как да източа гориво в [Toyota] Rav4 чрез туби през маркуча на горивната релса (източването през резервоара е невъзможно за тази кола) и след това да заредя директно в Москва.

Детските спомени от късната съветска епоха веднага нахлуха в главата ми - часове, прекарани в чакане на бензиностанции за бензин, туби, запълнащи багажника ни. Феновете на сладоледени фунийки за 20 копейки би трябвало да са доволни.

Не изпитвам никакъв гняв към украинците - напротив, искам да им пожелая успех.

Михаел, Чита

Приех първата новина за недостига на бензин спокойно. Ако знаех какво ще последва, щях да си купя 200 литра.

Половината бензиностанции са останали напълно без гориво, докато на другата половина опашките са по 20 часа. Разрешават само 15 литра на човек. Хората, които нямат къде другаде да отидат, се редят на опашка 24 часа предварително и чакат цистерна.

Без кола семействата трудно могат да оцелеят в нашия град. Сега всички са в шок; някои са се отказали напълно от транспорт, защото повечето жители на Чита никога не са използвали ужасните ни микробуси (почти нямаме автобуси). Невъзможно е да заведеш дете на предучилищна, извънкласни дейности или прегледи при лекар. Захарта изчезна от магазините.

Яна, Липецк

Осъзнах, че недостигът в Централна Русия е неизбежен, когато петролната рафинерия Капотня беше взривена [на 18 юни]. Същия ден започнаха да се образуват опашки на бензиностанциите, а на следващия ден карах до вилата си и не можах да заредя на нито една от четирите бензиностанции по пътя. Тогава нещата станаха много тревожни.

Вече втора седмица наблюдавам задръствания на бензиностанциите в града, като някои станции са напълно затворени. Нашият регион въведе ограничения за бензина и забрани използването на туби - това подобри ситуацията, макар да е съвсем леко. Все пак, все още има отчетливото усещане, че хората се опитват да доливат, дори когато резервоарът вече е пълен. Разбирам ги и не ги виня. Това, което ме забавлява, е гледката на хора без коли, които гордо заявяват, че липсата на гориво не ги засяга.

За щастие, работя дистанционно и не шофирам всеки ден. Обикновено ходя по работа два или три пъти седмично, а през уикендите - на вилата. Но все пак започнах да спестявам: ако е възможно, ходя пеша; ако видя, че таксито е евтино, се качвам. Бях планирал пътувания до други градове с кола, но сега всичко това е отложено за неопределено време.

Що се отнася до реакцията на нашето правителство на ситуацията, не очаквах нищо по-малко. Тези неясни твърдения - "всичко е под контрол", "търсим решения", "в момента има повишено търсене и вълнение", "недостигът не е чак толкова сериозен" - са вбесяващи. Проблемът е толкова очевиден, че е невъзможно да се отрече, но въпреки това правителството все още се опитва да го направи.

Наистина искам да хвана Путин за реверите, да го разтърся и да кажа: "Виж какво, по дяволите, си направил!" Това се отнася не само за бензина, но и за всичко, което се случва в момента.

Руслан, Дагестан

Когато видях първите новини, веднага осъзнах, че това е само началото.

Като се има предвид колко слабо развит е общественият транспорт в нашия регион, личният автомобил е жизненоважна необходимост. Трябва бързо да си купя електромобил, за да не остана напълно без транспортно средство. Покупката на жилище, която планирах, ще трябва да се отложи с една година: ще трябва да се справя с стремглаво покачващите се цени на всичко.

Путин би трябвало да излезе от информационния вакуум. Вместо да чете файловете, които му носят, трябва да погледне реалния живот на хората без интернет, газ или бъдеще.

Петрович, Поволжие

Бях разумна и си купих стара мини кола, която изяжда всичко, което гори. Лимитът от 20 литра не е ограничение, ако имате резервоар с такъв размер.

Отдавна загубих всякаква вяра, че някой друг ще реши проблемите ми, затова ги решавам сама. Търся технически решения с марж на безопасност за непредвидени ситуации. Не знам какво ще се обърка, но нещо ще се случи и трябва да планирам живота си предварително, така че винаги да имам място за маневриране.

Като цяло опростявам живота си и премахвам ненужните и неефективни дейности. Сблъсквам се с реалността само когато е необходимо. Планирам пътуванията си така, че да мога да свърша седмица или две работа с едно пътуване от селото до града. Започнах да правя това много преди недостигът на гориво.

Маряна, Сочи

Дойдох в Сочи от Москва и живея в малко планинско село. Работя онлайн в образованието, изнасям лекции и майсторски класове.

Тук често се случват производствени аварии с продължителни прекъсвания на електрозахранването. Когато спре токът, няма WiFi или VPN и не мога да работя. Разбира се, имам генератор за подобни спешни случаи. Но сега е невъзможно да си купя кутия бензин за него! Напълно сюрреалистично е.

Кристина, Краснодарски край

Новината за недостиг на бензин се появи тук за първи път преди няколко месеца, неофициално. Тогава хора в чата на нашето село съобщиха, че близките частни бензиностанции са свършили с бензин. По-късно спряха, но сега новината се завърна.

В селските райони бензинът не е само за колите. Става въпрос за почти всички селскостопански машини. Дори в сравнително малки частни ферми хората орат, косят и жънат с оборудване, задвижвано с бензин. Ако бензинът наистина свърши, ще трябва ли хората да се върнат към ръчния труд? Да изкопават хектари картофи с лопати? И как ще транспортират и продават реколтата?

Дори ми е любопитно да видя какво ще се случи тук. Изглежда, че все още не са наложили строги ограничения за бензина в нашия регион. Но нефтените рафинерии вече горят и ситуацията не се подобрява. Ще стане ли като Крим в цялата страна? Ще преминем ли скоро на електрически скутери?

Нямам кола и всичките ми уреди са електрически. Но много хора в селото продават собствената си реколта или домашно приготвени месни и млечни продукти за доставка до дома - удобно е и привлича клиенти. Вчера за първи път в местния чат се появи реклама с уговорката, че поради недостиг на газ доставките ще бъдат ограничени до през ден. Това предполага, че някой не иска да пътува само за един клиент, а вместо това ще натрупва поръчки.

Разбира се, това все още не са трудности. Но се опасявам, че ситуацията ще се влоши. Тогава хората ще бъдат принудени или да ходят пеша, или спешно да преминат на електрически превозни средства.

От една страна, селските райони имат предимство, тъй като храната е по-близо, отколкото в града. Отглеждаме я тук и купуваме от съседите, ако нямаме нещо в своя двор. От друга страна, много нехранителни стоки са по-трудни за намиране тук, отколкото в града: или поръчвате от пазари, или шофирате 40 километра до града.

Разбирам, че ако горивната криза се влоши, това ще се отрази на всичко, включително на доставката на стоки от пазари. Всяка общност ще стане по-изолирана от другите, отколкото преди. И това ще се отрази на стандарта на живот.

Не е ли време да сложим край на тази война? Все още не печелим нищо.

Анонимен читател, Москва

В началото не се притеснявах, защото имах излишен бензин в колата си. Винаги се старая да държа резервоара пълен, за всеки случай. Така че нямаше паника, нито желание да се втурвам към бензиностанцията с празни туби.

Имам дизелова кола и от една страна, има го в изобилие по бензиностанциите, за разлика от 95-октановия. Но цените са невероятно високи! Виждам снимки на цените на бензиностанциите в други региони и не мога да повярвам на очите си: понякога цената на литър дизел надхвърля 90 рубли. В Крим, според мои приятели, живеещи близо до Феодосия, често няма друго гориво освен дизел. Имам 50-литров резервоар и дори със средната ми заплата по московски стандарти, зареждането на колата вече е много скъпо. Изглежда, че нещо толкова елементарно - просто да задвижа колата - се е превърнало в лукс.

Не мога да се откажа от колата си. Трябва да намаля забавленията и спорта, да се возя по-рядко в метрото и да купувам пресни плодове и зеленчуци по-рядко.

Благодаря на Путин, че поне призна недостига - след две седмици. Нямам какво да кажа на този луд човек, който е напълно откъснат от реалността. По-лесно е да говориш със стената.

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Анита, Иркутск

Когато се появиха първите новини за недостига на бензин, си помислих, че всичко е далеч. Колко грешах.

Съпругът ми е на смяна и няма с кого да оставя детето. Стоях на опашка в жегата с осемнадесетмесечно бебе в колата десет часа. В шок съм; не мога да спя сега - мисълта да се върна там отново... Започнах да получавам панически атаки.

Сега ще вдигнат цените на абсолютно всичко поради проблеми с логистиката.

Алексей, Московска област

Доставката на всичко необходимо за работа и изпращането на готова продукция до клиентите стават все по-скъпи. Цените на товарните таксита са полудели напълно. За малки компоненти до 15 килограма сега е по-икономично да се пътува с влак или колело - но губиш цял ден. Добре, че е лято.

Оборудването на нефтената рафинерия може да се ремонтира бързо или добре. Единственият начин бързо да се поправи е да се повреди толкова лошо, че да се случи инцидент и работниците да загинат.

Ако властите искат да се борят с кризата, да изпратят всички държавни агенции в неплатен отпуск, за да не ходят на работа. И да освобядт всички служители от данъци и такси за времето на кризата - това би било истинска помощ.

Виктор, Челябинск

Работя като таксиметров шофьор. Поради недостиг на гориво трябва да търся бензиностанции, които все още имат бензин, и да чакам на опашка. Това се отразява на доходите ми и също така означава, че трябва да отделям много време и енергия, вместо просто да работя.

Никита, Москва

Имам любима сестра и племенник - те спряха да ни посещават в дачата. Дете не може да седи дълго в кола, да чака на опашка за бензин и след това на пътя. Да ги виждам сега е голям лукс.

Земята се изплъзва изпод краката ни, надеждите за бъдещето избледняват, а моралната тежест на войната става все по-тежка. Много от нас изпитват трудности от февруари насам, но защитният механизъм на тялото ни е да избягва да се задържа върху тях всеки ден. Дори когато гледах експлозиите на дронове в Москва от балкона си, тези интензивни емоции продължиха само няколко дни.

А сега мисля за войната всеки ден. Шегувам се, че дроновете в четири сутринта са удобни по някакъв начин: можете да се събудите и да застанете на опашка на бензиностанцията.

Слава, Красноярски край

Живея далеч от петролните рафинерии, атакувани от украинските въоръжени сили, така че не се притеснявах от новините преди няколко седмици. Няма ограничения, няма бързане, няма опашки на нашите бензиностанции.

Все още не съм изпитвал истински трудности, но постоянната тревожност и липсата на разбиране какво ще донесе утрешният ден е много стресираща. Трябва да помня винаги да държа резервоара пълен.

Миналия уикенд трябваше да отида на рождения ден на баща ми в друг град. Пътуването изискваше две трети от резервоара (около 30 литра) и карах със страх, че няма да мога да заредя и да се върна. Но, слава Богу, всичко се получи.

Следващата седмица трябва да закарам приятели до летището два пъти - и в тази ситуация е трудно да обещая нещо на някого, защото не знам какво ще се случи след седмица.

Алекс, Калининградска област

Първите новини за недостиг на бензин бяха много тревожни. Мислех, че нашият калининградски полуанклав скоро ще се окаже в критична ситуация, ако ситуацията продължи да се влошава.

И точно това се случи. В момента 90% от бензиностанциите в региона са без бензин, а дори и тези, които го имат, имат огромни опашки. На сутринта на 29 юни се събудих в четири часа и потеглих до бензиностанция, където имаше бензин. Стоях там половин час - свърши.

Путин, неговите чиновници и неговите ботове прехвърлят отговорността от себе си върху народа, обвинявайки ни във "всяване на паника". Но народът вижда какво се случва. И се надявам, че ще напомнят на политиците за това на предстоящите избори.

Василиса, Москва

Имам три деца и трябва да ги возя всичките. Най-голямото ходи на тренировка, средното на детска градина, а най-малкото, бебе, винаги е в колата с мен. Понякога шофирам и се чудя: да взема ли детето или да заредя с гориво? И тогава си мисля: ами ако не стигна до където трябва, докато най-малкото спи и не плаче? Би било толкова разочароващо, ако детето се събуди и започне да плаче - ще трябва да си тръгна. Рискувах няколко пъти, но се натъкнах на цистерни с гориво и трябва да чакам час и половина до два часа, за да се разтоварят.

Трябва да определя конкретни часове за зареждане с гориво, да търся свободни станции и да се надявам, че опашката не се простира чак до Киев. Всичко е толкова разочароващо. Няма никаква свобода - дори свобода на движение.

Марияу Санкт Петербург

Веднага ми стана ясно, че това е началото на дълбока криза. Още от първите новини си мислех за възможностите, които щях да загубя. За бързането и опашките, за хипотетичните кавги за бензин. За това как, освен всичко останало, сега ще трябва да мисля и за бензин.

В самото начало успяхме да напълним тубите няколко пъти. Напълнихме генератора, косачките, запазихме малко за по-късна употреба и дадохме малко на възрастен съсед. Беше отвратително, когато предложих на съпруга ми да не споделяме с него. Тази скапана система извади наяве най-тъмната ми страна. Мислех, че това никога няма да се случи.

През последните три години прекарвам сезона от април до октомври в дачата си с четири котки (възрастна сляпа котка, астматична котка, котка с бъбречни проблеми и котка с травма на гърба), куче с рак и два домашни гълъба с увреждания. Занимавам се и с любимото си дърводелство. Съпругът ми идва редовно, когат не е уморен, а дъщеря ми и зет ми също идват на гости.

А сега трябва да ходя до града. Идеята да сме заседнали на вилата с целия ни зоопарк - това е проблем за мен. Ходим няколко пъти седмично да поливаме краставиците и да берем ягоди. Последния път, по пътя към вилата, успяхме да заредим само на третата бензиностанция. Бяхме заседнали за един час. И тогава се разчувствах. Не мога повече.

Ако този проблем не бъде решен скоро, бунтовете заради бензина са неизбежни. Това не е просто VPN или Telegram. Какво ще стане, ако линейката не пристигне навреме, пожарната не успее, бременна жена роди на магистралата или реколтата на фермерите се провали?

Наистина сме лишени от свобода на движение. Това е много мощен спусък за обществото - и решението на Украйна е правилното.