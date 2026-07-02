Франция очаква нова горещ вълна, хората се бият за вентилатори ВИДЕО

Меле в супермаркетите във Франция - хората се бият за вентилатори преди поредната гореща вълна, която се очаква да залее страната този уикенд.
Хаосът започна, след като голяма верига супермаркети обеща да постави 200 хиляди вентилатора и охладители на рафтовете си в четвъртък, което накара клиентите да се редят на опашка пред магазините, което доведе до хаос и истерия.
Но от момента, в който магазините отвориха, стотици французи скочиха вътре, като освирепели купувачи се сблъскваха и прибягваха до физическо насилие, за да осигурят електронните устройства.
Бой за вентилатори
Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват жени, които крещят и плачат, докато се борят за вентилаторите, като една от двойките, които спарингуват, трябва да бъде разделена от друг купувач от мъжки пол.
@tvaztecayucatan Ola de calor en Francia provoca p3le4 por aires acondicionados y todo queda en video 🥵❄️ Las altas temperaturas desataron una inesperada escena dentro de una tienda que ya recorre las redes. #Francia #OlaDeCalor #Viral #Clima #AztecaYucatán ♬ sonido original - TV Azteca Yucatán
Други кадри показват орди от хора, които се втурват през пътеките и бързо грабват кутии, оставяйки останалите рафтове празни.
Местни медии съобщиха, че полицията е била принудена да се намеси, тъй като клиентите започнали да се бият, правейки всичко по силите си, за да обезопасят машините преди очакваните температури до 37°C този уикенд
Въпреки обещанието за изобилие от устройства, клиентите са се сблъскали с недостиг на стоки.
В Сен Жермен ан Ле в Ювелин, рафтовете очевидно са били изпразнени за минути и нямало климатици, като за клиентите са били на разположение само около 50 вентилатора.
Напрежението започнало рано в 7:30 ч. сутринта, когато по това време пред магазина вече се е образувала дълга опашка.
По-късно хората физически се сбили помежду си за последните останали кутии, което накарало органите на реда да се намесят сред хаотичното блъскане.
Тези, които пристигнали след 8:30 ч. сутринта, вероятно са се прибрали с празни ръце, след като са чакали на опашка с часове.
"Това е абсурдно, хората са полудели напълно“, каза пред Le Parisien Хайсам, жител на Кариер-су-Поаси.
Уокър, таксиметров шофьор и жител на Ерани във Вал д'Оаз, отправи критика към магазина, пусна промоцията, обвинявайки го, че е знаел, че това ще се случи.
@panda_pals0 Chaotic scenes from a French Electro Depot store have gone viral as shoppers were seen pushing, shoving, and fighting to buy fans and portable air conditioners amid an intense heatwave sweeping across the country. According to reports, temperatures have crossed 40°C in several parts of France, triggering panic buying of cooling appliances. With air conditioning still uncommon in many French homes—estimated to be installed in only about 25% of households—many people rushed to stores to cope with the extreme heat, leading to overcrowding and disorder. The viral footage has sparked discussions online about Europe's preparedness for increasingly frequent heatwaves. While many users expressed shock at the scenes inside the store, others pointed to the growing impact of extreme weather and the need for better cooling infrastructure as climate conditions continue to change. Disclaimer: The reproduced video or photo content is used under the fair dealing provisions of Section 52(1)(B) of the Indian Copyright Act, 1957, which permits the use of copyrighted material for the purpose of reporting current events, teaching, research and news. Our sole objective is to inform the public, not to exploit the creator's identity or content. We do not claim ownership of the material, full credit is attributed to the original creator or artist. [France Heatwave, Electro Depot, Fans, Portable AC, Panic Buying, Extreme Heat, Climate] #explorepage #heatwave #summer #panic #temperature ♬ original sound - 𝐌𝐒 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐊 🎧
Подобна сцена на касапница се разигра в Оржевал, също в департамента Ювлин.
В департамента Есон магазинът в Сен-Жермен-ле-Корбей беше щурмуван от клиенти, а близо 200 автомобила блокираха района наоколо, особено по магистралата "Франсилиен“.
Полицията беше повикана, за да помогне за възстановяване на реда сред настъпилия хаос.
В Париж купувачи също се оплакаха, че не са успели да си купят вентилатори и преносими климатици.
"Един магазин в Париж беше получил само един климатик, докато друг не беше получил нито един. При това положение предполагам, че наличността за целия Париж вероятно няма да надхвърли сто бройки“, написа разочарован потребител в социалната мрежа X.
В 14-ти район "имаше два климатика и повече от 400 души. Използваха сълзотворен газ. Жени падаха на земята“, твърдеше друг клиент.
"Честно казано, изглежда като измама“, включва се в дискусията друг.
Според изпълнителния директор Александър Бомпар, на 22 юни в магазините на популярна френска веригата са били продадени най-малко 30 хиляди вентилатора или охладителни уреда, количество, което е 1000 пъти по-голямо от обичайните дневни продажби.
Пик на горещата вълна
В първоначалната си оценка френската национална агенция за обществено здраве съобщи за рязък скок на смъртните случаи по време на пика на горещата вълна миналата седмица. Тя обхвана по-голямата част от най-голямата европейска страна, като температурите на много места надхвърлиха 40°C, а нощните стойности също поставиха рекорди – изтощително двойно изпитание за организма.
От агенцията посочиха, че миналата сряда, денят, в който Франция регистрира най-високата температура в историята си, подобрявайки рекорда от предходния ден, са починали над 1200 души.
Броят на смъртните случаи е нараснал до над 1400 в четвъртък и още 1400 в петък, допълват от ведомството.
За сравнение, преди горещата вълна, през април и май, смъртността е била средно между 900 и 1000 души на ден.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.