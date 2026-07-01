Радев: Военните самолети на САЩ напуснаха София, минимизирахме риска от потенциални атаки

В началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев заяви, че обещанието, което е дадено на общността, е спазено.

“Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха летището в София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица”, каза министър-председателят.

Решение за “Лукойл”

Радев кометнира, че на проведената вчера среща е постигнато критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение.

“В края на миналата година “Литаско“ наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, бързо износване на инсталациите и постави пред риск самото бъдеще на “Лукойл Нефтохим Бургас“, разясни Радев.

Премиерът припомни, че след вчерашната среща този запор вече е вдигнат и рафинерията вече ще може да оперира нормално.

“Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не със стимулиране само на вътрешното потребление със заеми, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта с подкрепа на българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентността и производителността на българската икономика“, съобщи още Радев.

Премиерът припомни, че вчера е било проведено и първото заседание на инвестиционния съвет и на централното координационно бюро към правителството.

Назначи и проверки

Правителството ще предложи нови законови промени, с които публична инфраструктура да може да се изгражда и с частен капитал.

"Моделът ни за развитие на инфраструктурата ни е почти изчерпан. Този модел ражда корупция и има лошо качество. Ще предложим законови подобрения базирани на най-добрите европейски практики. Това ще доведе до повишаване на качеството", каза премиерът.

Докато това се случи той възложи проверки на ремонтите и строежите на пътищата.

Радев добави, че от днес в МС има денонощен телефон за подаване на сигнали за корупция.