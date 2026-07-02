Времето остава неустойчиво утре, на много места ще вали

През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява, най-късно към сутринта в Централна Северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър, съобщиха Националният институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повиши.

Утре остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 26°.



По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.



В събота ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна България ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици; има и условия за градушки. Вятърът ще е от северозапад и температурите ще се понижат още; максималните ще са от 24°-25° до 32° на места в Горнотракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и следобед с по-значителни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.