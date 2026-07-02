Мост, свързващ окупирания Донецк с Мариупол, се срути след украинска атака

Магистрален мост, свързващ градовете Донецк и Мариупол, се срути частично след украински удари, съобщиха в сряда подкрепяните от Кремъл власти в частично окупираната Донецка област.

Ударът е бил насочен срещу мост над река Малий Калчик близо до село Гранитно, заяви пред държавната информационна агенция ТАСС Константин Зинченко, ръководител на местния район.

Зинченко посочи, че властите планират да организират обходен маршрут за шофьорите. Снимки на срутената мостова секция бяха разпространени онлайн от украински канали, следящи хода на военните действия, както и от руски военни блогъри.

По-рано украинските военни съобщиха, че са нанесли удари по редица логистични обекти, включително по моста край Гранитно. Те заявиха също, че са поразили железопътен мост над река Тепла в Луганска област, както и преход близо до границата между Днепропетровска и Запорожка област.

"Тези [мостове] се използват от противника за прехвърляне на личен състав, оръжие, боеприпаси и логистични доставки“, се казва в изявление на Генералния щаб на Украйна.

В понеделник, мост на магистрала близо до град Новоазовск на южното крайбрежие на Донецка област също частично се срути в резултат на украинска атака. Този мост е част от магистрала Р-280 Новорусия, маршрут, свързващ Южна Русия с анексирания Крим, който е бил обект на многократни украински атаки с дронове.

Украйна започна да засилва атаките си срещу тръбопроводи за доставка на гориво в Крим и руски петролни рафинерии тази пролет. След като подобри възможностите си за използване на дронове с голям обсег, Киев сега твърди, че може да нанася удари по желание по сухопътния коридор през окупираната югоизточна Украйна.