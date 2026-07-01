Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия умолява Путин да спре войната

Най-могъщият банкер на Русия се разбунтува и призова Владимир Путин да прекрати нахлуването си в Украйна възможно най-скоро.

Герман Греф, който ръководи държавната Сбербанк, заяви, че руснаците са дълбоко обезпокоени от влошаващите се икономически условия в страната, които се изострят от войната и ударите на Украйна по петролни рафинерии.

"Мисля, че това, което тревожи всеки един от нас, е едно и също нещо. Не мисля, че има нито един човек, който да не е загрижен за нищо друго освен за бърз край на военните действия, това е ясно", каза Греф в интервю за държавната телевизия.

Безпрецедентният публичен призив на Греф дойде, когато анкета показа, че 81% от руснаците искат войната да приключи, най-високият процент от началото на конфликта, според базирания в Киев Руски институт за изследване и анализ на конфликти.

Банкерът вече ясно заяви, че войната, с високите си военни разходи, води до хаос в икономиката, която страда от опашки за бензин, намаляващи заплати, съкращения, покачващи се цени и осакатяващо високи лихвени проценти.

"Вече преохладихме икономиката", обърна се Греф с предупреждение към Путин.

Украйна се готви за нападение

Апелът на банкера към лидера идва и след като министърът на отбраната на Украйна предупреди в писмо, че нацията има възможност между шест и девет месеца на бойното поле, за да се възползва от Русия.

В интервю, излъчено във вторник, висшият военен командир на Украйна Олександър Сирски заяви също, че силите му се готвят за евентуална нова руска атака от север, но всеки опит за настъпление към Киев е малко вероятен.

Сирски също така добави, че Москва се опитва да окаже натиск върху съюзника си Беларус да играе по-голяма роля във войната.

"Най-вероятният сценарий, и това се потвърждава от няколко източника на данни, е евентуално настъпление на север от територията на Русия, от Брянска област. Това е реалистичен вариант, разбира се, и ние се подготвяме за него“, ​​каза Сирски.

Целта на подобна операция, каза той, не е да се опита да се премине към Киев, както руските сили се опитаха да направят след нахлуването си през февруари 2022 г., преди да се изтеглят и да се съсредоточат върху региона на Донбас на изток.