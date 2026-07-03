Разкриха схема с фалшиви рецепти за над 400 000 евро в Гърция

Десет души, сред които лекари и собственици на аптеки, са обвинени в мащабна схема за измами с рецепти, нанесла щети за над 400 000 евро на държавния здравноосигурителен фонд на Гърция за период от шест години, съобщиха властите.

Според полицейско изявление предполагаемият ръководител на групата е бил арестуван в района на Атина. По информация на разследващите той е бивш кандидат за депутат. Срещу още девет души – сред които психиатър, общопрактикуващ лекар в държавна болница и собственици или управители на аптеки – са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, измама, документни престъпления, нарушения на законодателството за защита на личните данни и пране на пари.

Разследването е започнало след сигнал от ръководството на Националната организация за предоставяне на здравни услуги.

Според полицията заподозрените системно са ощетявали фонда в периода от март 2020 г. до април 2026 г., като са използвали фалшиви документи и незаконно придобити лични данни на здравноосигурени лица.

Разследващите твърдят, че групата е издавала фиктивни рецепти, използвайки самоличността на осигурени лица, които не са активирали услугата за електронни рецепти, като същевременно е фалшифицирала подписите им. След това рецептите са били изпълнявани, за да бъде получено възстановяване на разходите, а отпуснатите лекарства впоследствие са били продавани отново без рецепта.

Според полицията схемата е причинила на Националната организация за предоставяне на здравни услуги щети в размер на около 405 000 евро чрез близо 5500 фалшиви рецепти