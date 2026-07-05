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Захарова: Зеленски не се нуждае от украинци, живи или мъртви

Русия е предложила на Украйна да спре обстрела на Константиновка

05.07.2026 | 18:15 ч. 33
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Владимир Зеленски не се нуждае от украинци, живи или мъртви. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки отказа на Киев да спре боевете в Константиновка, за да предаде телата на загиналите войници от въоръжените сили на Украйна на украинската страна, предава ТАСС.

"Зеленски не се нуждае от украинци – живи или мъртви", каза Захарова в коментар за телевизионния канал "Звезда".

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По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че Русия е предложила на Украйна да спре обстрела на Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли, за да предаде телата на загиналите войници от въоръжените сили на Украйна. Украинската страна отхвърли предложението.

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