Захарова: Зеленски не се нуждае от украинци, живи или мъртви

Владимир Зеленски не се нуждае от украинци, живи или мъртви. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки отказа на Киев да спре боевете в Константиновка, за да предаде телата на загиналите войници от въоръжените сили на Украйна на украинската страна, предава ТАСС.

"Зеленски не се нуждае от украинци – живи или мъртви", каза Захарова в коментар за телевизионния канал "Звезда".

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че Русия е предложила на Украйна да спре обстрела на Константиновка от 12:00 до 18:00 часа московско време на 6 юли, за да предаде телата на загиналите войници от въоръжените сили на Украйна. Украинската страна отхвърли предложението.