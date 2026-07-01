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Захарова: Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас, ако иска уреждане на конфликта

Москва ще преговаря само с тези, които подхождат отговорно към въпроса

01.07.2026 | 16:47 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас, за да разрешат украинския конфликт, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Захарова смята, че властите в Киев трябва "да спрат да отправят неразумни искания и да изтеглят украинските въоръжени сили от Донбас, което ще ускори прекратяването на военните действия".

Говорителят на руското външно министерство подчерта, че настоящият подход на украинските власти, "както и опитите да се говори с Русия чрез изнудване, заплахи и ултиматуми, са категорично неприемливи".

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"Ще преговаряме с тези, които отговорно подхождат към задачата за постигане на справедливо и устойчиво уреждане, които правят конструктивни предложения, отчитащи реалностите на място, резултатите от предишните кръгове преговори, резултата от руско-американската среща на върха в Аляска и принципната позиция на Русия за окончателно разрешаване на конфликта, основано на необратимото премахване на неговите коренни причини", заяви Захарова.

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