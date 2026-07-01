Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас, за да разрешат украинския конфликт, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Захарова смята, че властите в Киев трябва "да спрат да отправят неразумни искания и да изтеглят украинските въоръжени сили от Донбас, което ще ускори прекратяването на военните действия".

Говорителят на руското външно министерство подчерта, че настоящият подход на украинските власти, "както и опитите да се говори с Русия чрез изнудване, заплахи и ултиматуми, са категорично неприемливи".

"Ще преговаряме с тези, които отговорно подхождат към задачата за постигане на справедливо и устойчиво уреждане, които правят конструктивни предложения, отчитащи реалностите на място, резултатите от предишните кръгове преговори, резултата от руско-американската среща на върха в Аляска и принципната позиция на Русия за окончателно разрешаване на конфликта, основано на необратимото премахване на неговите коренни причини", заяви Захарова.