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Осъждан суданец рани души с нож в Франция, полицията го простреля

Няма доказателства за терористичен мотив

06.07.2026 | 07:01 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж нападна няколко души с нож снощи в град Клермон-Феран, в Централна Франция, след което нападна и полицай, преди да бъде прострелян и арестуван, предаде Франс прес. Прокуратурата заяви, че няма доказателства, сочещи терористичен мотив.

Нападателят е 34-годишен судански гражданин, вече е бил осъждан в Клермон-Феран за „нетърпимост, бунт, насилие срещу полицай и смъртни заплахи“, каза пред АФП главният прокурор на Клермон-Феран - Ерик Серфас. Освен това суданецът е преминал психиатрично лечение, съобщиха от полицията за Франс прес.

"Степента на нараняванията на жертвите и нападателя“, който е "със суданско гражданство“, "все още се уточнява“, посочи Серфас. В ранния следобед "мъж, въоръжен с нож, се нахвърли върху полицай, който се опитваше да го арестува, след като този човек току-що беше нападнал няколко души“, обясни магистратът.

Полицай от същото звено "използва огнестрелното си оръжие срещу този човек, който беше ранен от изстрела“, продължи Серфас, заключавайки: "На този етап няма доказателства, които да предполагат терористично основание за действията“.

Трагедията се разигра в квартал, в който през май 2025 г. имаше протести. Тамошни жители все по-често се оплакват от несигурност и градско насилие, свързани по-специално с трафика на наркотици и консумацията на алкохол на обществени места.

От 2025 г. насам Клермон-Феран е заливан от вълни от насилие и разчистване на сметки, свързани с наркотрафик, безпрецедентен за този град, посочва АФП.
(БТА)

 

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