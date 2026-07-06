Папата излезе в лятна ваканция

Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция. Светият отец ще прекара остатъка от юли в замъка "Гандолфо" - историческата лятна резиденция на Ватикана, южно от Рим, предаде Асошиейтед прес.

Ватиканът съобщи, че папата ще остане там до 27 юли и няма да има аудиенции, като потвърди неофициална информация, че той ще се премести в aпостолическия дворец на езерото Албано, а не в по-малката вила, където прекара почивката си миналата година.

Предшественикът на Лъв ХІV -

папа Франциск не почиваше в замъка "Гандолфо"

по време на 12-годишния си понтификат. Папа Лъв обаче прекарва сега дълги периоди от време в замъка. Светият отец прекара няколко седмици там миналото лято.

В събота папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск по време на посещението си на италианския средиземноморски остров Лампедуза. На осветената от папа Лъв паметна плоча се чете: "Моло Папа Франциск - място на пристигане, надежда и човечност". След церемонията светият отец се срещна с мигранти от приемния център на острова, дошли специално за посещението му.

