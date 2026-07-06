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Пожарът до Солун е овладян, но отровният облак не се е разсеял

В района на Ореокастро остават над сто пожарникари

06.07.2026 | 08:10 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Големият пожар до Солун е овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън поради токсичен въздух, предаде БНР. Гражданска защита съобщава, че за два дни в страната са избухнали 93 пожара.

Самолетите успяха да загасят пожара до Солун, които изпепели фабрики, цехове и складове. Токсичен облак покри Солун. Вятърът, който продължава да духа, го отнесе до Атина и Пелопонес.

На място в района на Ореокастро остават над сто пожарникари, защото

продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища

Властите препоръчват хората от покрайнините на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а деца и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркове и горски райони на Солун и Халкидики.

Продължава борбата с огнената стихия в област Инои в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район.

На остров Родос напълно е изгасен пожарът, които заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони далеч от туристически места. Властите призовават за повишено внимание от страна на жители и туристи.

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