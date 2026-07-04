Тръмп с пламенна реч за 250 г. Америка: Комунизмът е заплаха за US народа СНИМКИ

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В петък, по време на реч на връх Ръшмор в навечерието на 250-годишнината на Америка, президентът Тръмп предупреди, че комунизмът представлява "смъртоносна заплаха“ за страната.

"Докато наближаваме тази величествена годишнина, виждаме как американската ни идентичност е подложена на нова атака“, заяви Тръмп в изказването си в Южна Дакота.

"Поколение след като се борихме и спечелихме Студената война срещу заплахата на комунизма, сега сме свидетели на възраждане на комунистическата заплаха у нас – включително от страна на новодошли в страната, които възприемат идеи, напълно противоречащи на нашия начин на живот и на големия ни успех“, продължи президентът, цитиран от The New York Post.

"Това не са просто политически разногласия, като спорове за данъци или регулации. Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода. Той е най-голямата заплаха за страната ни“, заяви Тръмп.

Президентът определи тази политическа и икономическа идеология като "пълна противоположност на живота, свободата и стремежа към щастие“.

"Това са смърт, тирания и стремеж към злото. Можете да бъдете верни на Карл Маркс или да бъдете верни на Америка. Можете да бъдете комунист или да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“, каза той.

Не сме комунистическа страна

Президентът се зарече, че Америка никога няма да стане комунистическа страна.

Предупреждението на Тръмп идва след няколко победи на кандидатите от Демократическата социалистическа партия в предварителните избори за Конгреса, включително Клеър Валдес и Дариализа Авила Шевалие в Ню Йорк и Мелат Кирос в Колорадо.

Валдес и Авила Шевалие спечелиха предварителните си избори, след като получиха подкрепа от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, когото Тръмп преди това обвини, че е комунист.

"Комунистическата партия е съставена от нелегални имигранти, престъпници и всички, които не искат да работят“, твърди Тръмп и добави: "Комунизмът е губещ. Винаги е бил и ще бъде. В момента е голям губещ. Вижте хората, които го промотират".

Изказването на Тръмп в Южна Дакота, на фона на изсечените в гранит образи на президентите Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Ейбрахам Линкълн и Теодор Рузвелт, бе предимно в патриотичен дух.

Президентът изрази гордост, че изпълнява ролята на върховен главнокомандващ, докато страната се подготвя да отбележи своята 250-годишнина.

"Тази вечер се събираме в навечерието на един от най-забележителните дни в световната история. Отбелязваме 250 години славна независимост и 250 години величествена американска свобода – нещо несравнимо", каза още републиканецът.

Тръмп определи Америка като "най-силната и най-могъщата страна на земята“, както и "по Божията милост като най-успешната, най-изявената и най-изключителната нация, съществувала някога в човешката история. И е чудесно да бъда ваш президент“.