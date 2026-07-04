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Песков: Зеленски може да дойде в Москва за среща с Путин

Но да е готов да взема отговорни решения, заяви говорителят на Кремъл

04.07.2026 | 21:50 ч. 4
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Володимир Зеленски може да дойде в Москва за среща с руския президент Владимир Путин тогава, когато бъде готов да взема отговорни решения. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предадоха руски медии. 

"Ако по този начин Зеленски изразява готовността си да пристигне в Руската федерация, Кремъл приветства това", посочи Песков, като напомни, че столицата на Русия е Москва, а не Константиновка.

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По-рано днес украинският президент категорично опроверга информацията на руския генерален щаб от вчера за превземането на стратегическия град в Донецка област. Зеленски иронично отбеляза, че ако твърденията за превземането на Константиновка са верни, той е готов да се срещне там с руския си колега, за да обсъдят прекратяването на войната.

Междувременно от министерството на отбраната в Москва съобщиха за превземането на нови четири селища в Харковска и едно в Донецка област.

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