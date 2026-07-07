Украинските жени се борят на два фронта: Русия и сексизмът

От самото начало на войната в Украйна жените войници играят ключова роля в защитата на страната си. Повече от 70 000 жени служат в украинската армия - приблизително 7% от въоръжените сили на страната. Около 10 000 от тях работят на фронтовата линия като медици, снайперисти, шофьори на танкове и все по-често оператори на дронове.

Украйна промени закона през 2018 г., за да даде на жените равни права във въоръжените сили и да им позволи да служат във всички бойни роли. Наборната военна служба не се прилага за жените. Всяка жена в украинската армия е доброволец и идеята за принудителна мобилизация на жени войници остава непопулярна, пише The Times.

В годините след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., жени войници са достигнали най-високите редици на украинската армия, но все още се сблъскват със сексизъм от страна на своите другари и от по-широкото население, когато се завръщат у дома. Някои смятат, че техните истории и роли в тази война не са били разказани адекватно. Те разказват на Магнус Линклейтър за живота си на фронтовата линия.

Първият ранен войник, когото Аля лекуваше, беше улучен от артилерийски снаряд и двата му крака бяха смачкани. Тя си спомня две неща от този момент: първо, колко много млад беше; второ, че не крещеше.

Спокойствието му ѝ повлия.

"Казах му, че ще му сложа обезболяваща инжекция, ако няма нищо против", каза тя. "Исках да бъда мила с него. Опитах се да говоря с него възможно най-спокойно и това беше по-лесно, защото той не крещеше. Не показваше никакви обичайни признаци на болка. Бях изумена от реакцията му."

Катя произхожда от разбито семейство. Изоставена от баща си в ранна възраст, тя казва, че е била "отгледана с много книги". Любимият ѝ автор е Дж. Р. Р. Толкин, а нейният герой е воинът Арагорн, чиято съдба е да обедини разбитите кралства на хората и да претендира за законната си корона.

Тя изоставя амбициите си да бъде астрофизик и се записва доброволно да се присъедини към бригада в западната част на Украйна през 2015 г., скоро след като руснаците анексират Крим и Донбас. Тя е само на 19 години и слабо телосложение, но е решена да се бие.

Ранният ѝ опит в армията обаче е далеч от идеала ѝ.

"Имах трудни преживявания с мъже в армията. Ще те изпитват всеки ден - можеш да направиш това, няма да направиш онова, ще се провалиш. Беше много трудно... унизително, честно казано. Когато договорът ми изтече през 2018 г., не исках да продължа. Вместо да се противопоставям на Русия... останах да водя собствената си малка война."

Катя смени екипа и сега работи заедно с приятеля си в екипировка за дрон от трима души, действайки близо до фронта. След пълномащабното руско нашествие тя се сблъсква с "тъмните сили", с които винаги се е клела да се бори. Първоначално снайперист, тя става оператор на дрон, когато компанията ѝ се сдобива с примитивни, произведени в Китай дронове Mavic, с различни видове гранати, прикрепени към тях.

Първата ѝ цел е настъпваща руска пехотна част. Това е и първият път, когато нанася директно попадение. Когато са на служба, тя и приятелят ѝ седят в подземен бункер близо до фронта с котката ѝ, прицелвайки се в руснаци.