Двама убити и петима ранени при стрелба в Торонто

Двама души бяха убити, а петима ранени при стрелба по време на салса фестивал в Торонто, Канада, съобщи градската полиция, според която заподозреният все още се издирва, предаде Франс прес.

Полицията, която не даде подробности за състоянието на ранените, посочи, че "е обезопасила района", но уточни, че предполагаемият извършител на стрелбата все още се укрива.

"На местопрестъплението има значително полицейско присъствие, докато служителите продължават разследването", добавиха от полицията.

Според кореспондент на AФП на мястото стрелбата е станала по време на фестивал на салса, провеждащ се на улица "Сен Клер".

Снимките, направени от този кореспондент, показват много полицейски коли с включени светлинни сигнали, които обезопасяват района.

Очевидка на случилото се описа пред телевизионния канал Cи Ти Ви сцени на паника.

"Изведнъж всички започнаха да бягат към сцената (на фестивала), чудейки се какво се случва, а полицията пристигна и спря музиката. Всичко стана толкова бързо", каза тя.

Дъг Форд, губернатор на провинция Онтарио, чиято столица е Торонто, заяви в профила си в Екс, че е "потресен от безсмисленото насилие, което отне два човешки живота и рани други хора". "Мислите ми са с жертвите, техните семейства и всички потърпевши", добави той.

Трагедията в Торонто бе предшествана от стрелба в друг голям канадски град - Монреал, в края на миналия месец, при която двама души – местен жител и полицай – бяха убити, преди нападателят да бъде застрелян от силите на реда.