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Синът на Весела Лечева - Мартин, загина при инцидент с джет в Гърция

Инцидентът е станал край къмпинг "Порто Елеа" на полуостров Халкидики

11.07.2026 | 06:44 ч. Обновена: 11.07.2026 | 06:46 ч. 71
Снимка: linkedin

Снимка: linkedin

Синът на Весела Лечева – Мартин Велев, е загинал в петък следобед при трагичен инцидент с джет, съобщиха близки до семейството, участвали в опита за спасяването му, съобщава "24 часа".

36-годишният Мартин, който успешно управлявал семейния бизнес заедно с брата на Лечева Даниел, вероятно е паднал от джета край къмпинг "Порто Елеа" на полуостров Халкидики в Гърция.

Инцидентът е станал на място с дълбочина около 12 метра. Водолази незабавно са започнали издирване, но не са успели да го спасят. 

Пристигналите медицински екипи с две линейки са констатирали смъртта му.

Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака ѝ с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома.

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