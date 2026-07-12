Най-малко 8 жертви при руски атаки над Украйна

Най-малко осем души бяха убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украйна. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо.

Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Съобщава се, че ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. По-рано беше съобщено за двама убити при ракетен удар по пристанищния град.

В Киев 12 души бяха ранени през изминалия ден, след като ракети поразиха столицата.

При удар с руска управляема авиационна бомба срещу северния град Суми са загинали петима души, включително малко момиче. Още един човек е загинал при атака срещу източния град Славянск.

От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса.

Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия, разположена на повече от 800 километра от украинската граница. Рафинерията има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военновъздушни сили и военни части в централна и южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството със САЩ по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.