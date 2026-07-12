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Камионът при катастрофата в Дупница не нарушавал закона

В инцидента загинаха двама души, а трима са ранени

12.07.2026 | 09:23 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа, предаде NOVA.

В събота кола се удари в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизане на АМ „Струма”.

По информация на МВР при инцидента е загинал шофьорът на лекия автомобил, който е на около 40 години и негов спътник на предната седалка.

Други трима са пострадали, сред тях е и 17-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна”.

Шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре. Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост.

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