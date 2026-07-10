НАТО ще ремонтира летище София, за да стане негова база

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО и ще бъдат ремонтирани с пари на Алианса. Това става ясно от решение на правителството, взето в четвъртък, цитирано от "24 часа".

Вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища, съобщи Министерският съвет след редовното заседание на кабинета. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите "Безмер" и "Враждебна" трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пише в съобщението на Министерския съвет.

Авиобазата "Враждебна" е разположена на гражданското летище на София "Васил Левски" и ползва същите писти и полоси. Именно на летището на София бяха разположени американските самолети-цистерни, тъй като инфраструктурата на авиобаза "Враждебна" не можеше да ги поеме. В базата обаче бяха настанени обслужващите персонал и техника. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния ранг на НАТО. Там са базирани българските военно транспортни самолети "Спартан".

"Тепърва ще виждаме самолети не само на САЩ, но и на други съюзници от НАТО на летището в София", предупреди в началото на седмицата министърът на отбраната Димитър Стоянов. Думите му бяха коментар на кацнал на летището американски военно транспортен самолет, който да прибере останалата след напускането на самолетите-цистерни екипировка.

Авиобаза "Безмер" пък става ключова за НАТО заради изграждането на голяма военна база във войскови район "Кабиле". Там ще се изгради база, която да може да приеме международна бригада. В този район в момента е разположена и многонационалната бойна група на НАТО. В този район е разположен и съвместният българо-американски полигон "Ново село", където има постоянен американски контингент. Като до момента за прехвърляне на войски в района се ползва главно летището на Бургас.

В Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 "Галакси", С-17 "Глоубмастер", както и за по-малките С-130 "Херкулес". В момента там са базирани българските бомбардировачи Су-25.