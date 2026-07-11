Мондиал 2026: Резервен вратар провали Белгия срещу Испания

Испания излъга Белгия с 2:1 и ще срещне Франция на полуфинала на Световното първенство.

Двата отбора се захапаха още от началото като Испания владееше повече топката, но без опасни положения пред Тибо Куртоа. В 12' те имаха претенции за дузпа, но съдията Майкъл Оливър подмина положението след игра с ръка.

Испания първи нанесе удар след 30 минути игра. Ламин Ямал и Педро Поро осъществиха двойно подаване по десния фланг, последният подаде към Дани Олмо, който стреля, но Тибо Куртоа изби. Топката обаче попадна на крака на Фабиан Руис, който отблизо откри резултата.

В 44' Белгия изравни. Леандро Тросар центрира в наказателното поле, а Де Кетеларе изпревари Пау Кубарси и изпрати топката в мрежата.

През второто полувреме Испания взе инициативата и само намесите на Куртоа запазиха равенството. В 71' Куртоа бе заменен след като получи контузия.

Влезлият на неговото място - Сене Ламенс, пък се превърна в антигерой. В 88' той изпусна топката след далечен удар на Пау Кубарси, който не би трябвало да го затрудни. След неумелата му намеса Мерино се оказа най-съобразителен и отблизо вкара втория и победен гол за Испания.