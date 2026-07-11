В Гърция: Синът на Весела Лечева е ударил фатално главата си в джет

Синът на председателя на БОК Весела Лечева - Мартин Велев, загина в Гърция при нелеп инцидент във водата. Той е ударил фатално главата си в джет, след като не успял да се задържи на него при висока скорост. Инцидентът става край къмпинга "Порто Елея" на гръцкия полуостров Халкидики, който се стопанисва от години от семейството.

Друг турист, който е бил до мястото на инцидента е реагирал веднага и също се е опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на Бърза помощ, съобщава БНР.

Според лекарската експертиза българинът е починал от силния удар още при падане във водата, но разследването на морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния Мартин ще даде повече отговори.

По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни.

Мартин Велев е очаквал второ дете

Мартин Велев, е очаквал второто си дете. Според непотвърдена официално информация бременната половинка на Мартин, Ана-Мария, също е била на къмпинга по време на инцидента. Двамата имат дъщеря - Ваяна, която се роди през октомври 2022 г. По-рано през същата година почина бащата на Мартин - Манол Велев, който бе прострелян и прекара 15 години в будна кома.