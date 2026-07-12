Мондиал 2026: Аржентина се измъчи, но се справи с 10 швейцарци

Аржентина на Лео Меси се измъчи, но успя да се справи с 10 от Швейцария на мондиала. Така тимът от Южна Америка е последният полуфиналист на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. В битката за титлата са още Франция, Испания и Англия.

Победата дойде трудно, с два гола в продълженията.

Редовното време завърши наравно 1:1.

Този път голямата звезда на аржентинците не се отличи с гол, а се задоволи само с една асистенции,. Швейцарците заслужават уважение за начина, по който се бранеха, въпреки че от 70-ата минута играха с човек по-малко.

Първият гол за Аржентина падна в 10-ата минута. Тогава пред вратата на Швейцария се занизаха няколко положения и се стигна до корнер. По традиция

Лионел Меси изпълни ъгловия удар, а Алексис Мак Алистър откри резултата с глава.

Стреснати от развоя, швейцарците опитаха няколко пъти да изравнят до края на първата част, но без да създават особено опасни положения.

Второто полувреме започна с нов натиск на европейския тим и логичното се случи в 68-ата минута. След като Емилиано Мартинес запази вратата си при няколко опита на швейцарците да вкарат, вратарят на Аржентина бе безпомощен при силния шут на Дан Ндой.

Веднага след гола Швейцария остана с 10-души на терена

след втори жълт картон на Емболо. Той бе изгонен заради симулация, след като реферът преразгледа ситуацията в средата на терена по препоръка на VAR бригадата.

До края на редовното време срещата протече под натиска на Аржентина, като Меси и компания изтърваха редица положения.

Все още актуалните световни шампиони продължиха в същото темпо и в продълженията. Швейцарците се бранеха добре, но логичното се случи в 110-ата минута. Тогава

Хулиан Алварес даде ново предимство на Аржентина с красив гол

от далечно разстояние на Хулиан Алварес - негов първи в настоящия Мондиал и пети на световни първенства.

Точка на спора сложи Лаутаро Мартинес, който вкара за 3:1.