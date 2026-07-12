Ракетни атаки в ОАЕ, експлозии в Доха

Обединените арабски емирства (ОАЕ) в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи министерството на отбраната на Емирствата, цитирано от Франс прес.

Властите в Бахрейн, от своя страна, задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти на AФП в Катар чуха експлозии в Доха.

Тези атаки последваха американските удари през нощта срещу Иран, след като иранските сили откриха огън срещу кораб в Ормузкия проток. В Доха журналист от AФП стана свидетел на прехванати снаряди в небето над южната част на града, а всички жители получиха на телефоните си предупреждение от властите с призив да останат на сигурно място.