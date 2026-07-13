Великобритания дава над четвърт милиард лири за защита на еврейските общности

Великобритания ще изразходва над 250 млн. лири през следващите три години, за да подобри защитата на еврейските си общности, обяви правителството на страната на фона на серията от скорошни антисемитски атаки, предаде Ройтерс.

Финансирането ще осигури над 500 допълнителни служители в цяла Англия и Уелс, като подобри сигурността в еврейските квартали и около училища, синагоги и обществени центрове, съобщи правителството.

В столицата имаше поредица от атаки срещу обекти, свързани с евреи, включително палеж на четири линейки на еврейската общност през март. През април Великобритания повиши националното си ниво на терористична заплаха в отговор на антисемитско нападение с нож в Северен Лондон.

Новият пакет, който е в допълнение към финансиране от 25 млн. лири, обявено след нападенията с нож през април, включва около 300 допълнителни служители в Лондон и около 80 в Голям Манчестър, където миналата година беше нападната синагога, заедно с 43 млн. лири за сили, обслужващи други райони със значително еврейско население.

„Засилването на антисемитизма, което наблюдаваме през последните години, е изпитание за нашите ценности като страна и справянето с него беше централно място в моето лидерство от първия ден“, заяви снощи оттеглящият се премиер Киър Стармър.

(БТА)